«Журналистская солидарность - сильное оружие в противостоянии властям» 5.11.2018, 18:25

Сегодня нужно привлекать внимание к проблемам, с которыми сталкиваются независимые СМИ.

5 ноября Международная федерация журналистов проводит кампанию в защиту независимых журналистов под лозунгом "Станем за журналистику". Таким образом привлекается внимание к "угрозам, с которыми сталкиваются коллеги", передает «Радыё Рацыя».

К акции присоединились и члены глубокского отделения Белорусской ассоциации журналистов. По словам ее руководителя Татьяны Смоткиной, журналистская солидарность - это сильное оружие в противостоянии давлению властей:

- Конечно все мы, независимые журналисты, должны быть солидарны с журналистами, которые терпят давление. Участвовать в таких акциях - это просто наш долг. Если это будет масштабно, то властям будет сложно запугивать журналистов и бороться против них.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

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