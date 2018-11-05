Как одна компания захватила белорусский рынок «бэушки» 5.11.2018, 18:51

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Тысячи автолюбителей могут столкнуться с проблемой постановки своих транспортных средств на учет.

Тема счетов-справок, выданных ЧТПУП "ТаможСервисСнаб", продолжает набирать обороты.

Шутка ли, сотни, если не тысячи автолюбителей могут столкнуться с проблемой постановки своих транспортных средств на учет. В ГАИ регистрировать транспорт по документам от этого крупнейшего участника рынка комиссионной торговли отказываются. Объяснение есть: таково решение суда, который рассматривает заявление Налоговой инспекции Могилевского района о банкротстве ЧТПУП "ТаможСервисСнаб".

Но, получив нужную информацию, мы задались вопросом: а предприятие ли это вообще? И если нет, то что это? Офис, комиссионная площадка, соответствующая требованиям законодательства, штат сотрудников, менеджеров - именно так мы представляли себе организацию "ТаможСервисСнаб" до сего времени. Увы, у этого юридического лица нет ни одного атрибута субъекта хозяйствования, при котором такой субъект мог бы осуществлять свою деятельность и хоть как-то функционировать. У "ТаможСервисСнаб" даже кассового аппарата нет.

Зато есть десятки тысяч бланков счетов-справок, а объемы якобы "продаж" автомобилей этой организацией поистине впечатляют. Подробнее - в материале ABW.by.

Чтобы на начальном этапе получить хотя бы поверхностное впечатление о том, что собой представляет ЧТПУП "ТаможСервисСнаб", мы обратились к антикризисному управляющему Олегу Гатило, которого государство назначило вести процедуру банкротства предприятия. На наш вопрос специалист ответил коротко, но емко: "ТаможСервисСнаб"? Это человек плюс печать - и все". Олег Гатило также отметил, что бывший директор (а с момента открытия конкурсного производства он именуется именно так) не передал управляющему ни документацию, ни печати, ни бланки.

Чтобы понять хотя бы примерный "размах" этого "предприятия", приведем несколько цифр.

Несмотря на то что "ТаможСервисСнаб" на рынке с 2004-го, только за последние 4 года, с 2014-го по настоящее время, он приобрел, по нашим оценкам, около 177 000 бланков счетов-справок для осуществления деятельности в сфере комиссионной продажи автомобилей. Если использовать приобретенное по прямому назначению - для комиссионной торговли, то ЧТПУП должно было продавать более 44 000 автомобилей в год, или примерно по 120 авто в день, что просто невозможно. Но с этого же 2014 года движение средств по расчетному счету организации было равно нулю. А значит, никаких продаж не было, да и комиссионного магазина как такового нет в природе - только название.

Что же тогда делал "ТаможСервисСнаб" с таким объемом бланков строгой отчетности? А вот что: полученные счета-справки с реквизитами и штампами ЧТПУП просто перепродавались "оформлялкам" счетов-справок, мошенникам, другим желающим провернуть "серые" схемы с автотранспортом. Ирония судьбы, но именно через счет-справки "ТаможСервисСнаба" провернули аферу с машинами столичной службы такси, чему мы в свое время посвятили целое расследование.

К слову, перепродажа счетов-справок напрямую запрещена указом правителя РБ №504.

1.5. оформление счетов-справок субъектами торговли является услугой, связанной с продажей транспортных средств, и как отдельный вид предпринимательской деятельности осуществляться не может;

1.6. количество оформленных субъектом торговли счетов-справок должно соответствовать количеству проданных им транспортных средств;

1.7. бланк счета-справки является бланком строгой отчетности.

А еще интересно вот что. Если взять количество не списанных перед ИМНС бланков таких документов, а это, напомним, около 177 тысяч, и умножить на их себестоимость (8,7 руб.), то это значит, что только на покупку бланков "ТаможСервисСнаб" мог потратить порядка 700 тысяч долларов. Сколько при этом заработал бывший директор "ТаможСервисСнаба", если успешно "толкнул" (извините за подобную лексику, но именно она отражает суть такого "бизнеса") столько бланков, можно только предполагать. По нашим оценкам, никак не менее того, что вложил.

Чтобы избежать полного хаоса, правоохранительные органы и приняли решение запретить регистрацию в ГАИ ТС по счетам-справкам от "ТаможСервисСнаба", а налоговая инспекция внесла все бланки, выданные этой конторе с 2004 года, в базу данных как "недействительные". Правда, гарантировать интересы граждан в полной мере такие действия госорганов не могут: кто и как на авторынке будет проверять действительность гуляющих по стране бланков?

Чем все происходящее опасно для автолюбителей? Для большинства уже купивших по таким счет-справкам и успевшим зарегистрировать автомобили, к счастью, ничем. Но сейчас мы покажем на конкретном примере, к сожалению, не единственном, как добропорядочный покупатель спустя годы может лишиться своего автомобиля.

Александр: "В 2014 году я приобрел у юридического лица автомобиль стоимостью 18.000 долларов США. В 2017-м стал участником судебного процесса, в результате которого этого автомобиля лишился…"

Поясним, что произошло. В 2014 году одно ООО продало числившийся на его балансе автомобиль, в 2015-м организация начала процедуру ликвидации. Суд назначил антикризисного управляющего, который начал выяснять, что привело фирму к банкротству, и изучал все совершенные сделки. Нашел счет-справку от "ТаможСервисСнаба", посредством которой фирма продала автомобиль Александру. А дальше - дело техники. К этой справке ни договора комиссии, ни других документов не нашлось, в связи с чем управляющий подал в суд иск о признании сделки ничтожной. Конечно же, истец суд выиграл, суд признал справку недействительной по причинам, содержащимся в п.1.5-1.6 указа №504, о чем мы говорили выше, поскольку такую сделку никак нельзя отнести к разряду комиссионной. Автомобиль у Александра изъяли, он поступил на баланс фирмы-банкрота и далее был реализован, чтобы удовлетворить требования кредиторов в порядке очередности. Все просто.

Александр, конечно же, подал встречный иск к "ТаможСервисСнабу" о взыскании суммы за автомобиль и выиграл дело, но контора уже, как говорится, "легла", на ее счетах практически всегда был стабильный ноль.

К слову, иски об установлении факта ничтожности сделки могут предъявляться в течение 10 лет.

У "ТаможСервисСнаба" появился преемник?

И это не единственная проблема. Оказывается, бывший директор "ТаможСервисСнаба", тот самый "человек с печатью", действует до сих пор, правда, уже под другим именем.

После открытия процедуры банкротства он зарегистрировал другую организацию - "КСФ-сервис", став ее руководителем. Вид деятельности, как вы, наверное, поняли, - комиссионная торговля автомобилями. Важно отметить, по какому юридическому адресу эту "контору" зарегистрировали, сведения об этом есть в открытом доступе:

"… в районе деревни Буйничи, здание кормоцеха в поточной линии №16". Это вообще где? Можно предположить, что на территории некого предприятия, где было зарегистрировано и ЧТПУП "ТаможСервисСнаб". Наш внештатный сотрудник, коренной житель тех мест, проехал по местам "боевой славы" двух организаций, в том числе и по адресам бывшей их регистрации, и вот что увидел.

Когда-то "ТаможСервисСнаб" был зарегистрирован вот в такой будке.

И здесь…

А тут должна быть некая "поточная линия кормоцеха", но ни линии, ни самих псевдокомиссионок там не оказалось.

Чтобы найти хоть какие-то ниточки, мы позвонили по первому попавшемуся телефонному номеру, который нашли в интернете по запросу "оформление счет-справок с выездом к клиенту". Приятный женский голос сообщил нам, что услуга будет стоить 35 рублей, не от "ТаможСервисСнаба", а будет выписана "уже от имени "КСФ-сервис". Причем речь шла об оформлении сделки в Минске, а в контактах значился еще "ТаможСервисСнаб".

Одновременно стали поступать тревожные сигналы и из других регионов. Наш читатель Владимир, оформлявший покупку автомобиля для жены по справке от "ТаможСервисСнаба", постарался побыстрее оформить счет-справку через другую фирму - и попал, как вы, возможно, догадались, на "КСФ-сервис", причем в Орше.

Так что "серые" деятели авторынка останавливаться не собираются, они просто замаскировались, как им кажется - надежно, под другим именем. Только люди там те же, а надежность - понятие относительное.

Знали, но ничего не предприняли

К слову, один из потерпевших от действий "ТаможСервисСнаба" передал нам очень интересные документы. О том, что директор этой фирмы – постоянный ответчик в белорусских судах по делам о взыскании с него денежных средств, мы, конечно, знали. Но вот тот факт, что он являлся фигурантом разбирательства, проведенного сотрудниками Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь, стал для нас новостью.

Начнем с того, что ответчик указал в возражениях на исковые требования в суде:

То есть директор "ТаможСервисСнаба" собственноручно и в официальном документе расписался в том, что он просто оформляет счет-справки без обязательных в данном виде деятельности договоров комиссии. Это напрямую запрещено п. 1.5-1.6 Указа Президента №504. А если кто-то занимается деятельностью, которая законом запрещена и получает от этого доход, то что? Правильно, этот человек занимается "незаконной предпринимательской деятельностью", что подпадает под ст. 233 УК РБ "Незаконная предпринимательская деятельность". Но, насколько мы понимаем, значения этому обстоятельству никто не придал.

Теперь о показаниях директора "Таможсервисснаб" в УДФР КГК Республики Беларусь:

О каком "ряде комиссионных стоянок арендованных предприятием" этот директор говорит, и где они находятся, если ни по одному адресу регистрации об этой компании никто не слышал и никаких стоянок с комиссионными автомобилями не видел? Жаль, но эти показания, по всей видимости, проверены не были. А если бы на этой стадии проверили и подтверждающие документы спросили, то с большой долей вероятности этот руководитель был бы уже "изолирован от общества", а у белорусских автолюбителей не было бы тех проблем, которые возникли сейчас.

Но "венцом" в этой истории стали показания бухгалтера "Таможсервисснаб":

"В декларации указывается сумма денежных средств, полученная ЧТУП "ТаможСервисСнаб" за реализацию счет справок за отчетный период ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ". Но реализация счет-справок законом запрещена! Уж это-то нужно знать. Да еще и за наличные. Бухгалтер в кабинете Департамента финансовых расследований признался в совершении противоправных действий, но, похоже, это никого не впечатлило.

Тем временем нам стало известно, что недавно такого же "предпринимателя" за подобную незаконную деятельность наказали штрафом "в размере 20 базовых величин с конфискацией дохода полученного от запрещенной деятельности". То есть могут, когда захотят.

Несколько вопросов. Возможно, риторических

Не надо быть юристом, чтобы понять, что подобная деятельность тянет на то, чтобы организации были признаны лжеструктурами. Указ правителя РБ №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" определяет признаки, по которым организации можно отнести к таковым:

использование бланков строгой отчетности для осуществления незаконной предпринимательской деятельности;

организация не расположена по своему юридическому адресу, не предоставляет по запросам компетентных органов документы и т.п.

Остается вопрос: как такое стало возможным? Организация на протяжении многих лет десятками тысяч закупает за наличные чистые бланки счетов-справок, и никто не потрудился поинтересоваться: как они используются, для каких целей? Ведь это бланки строгой отчетности, по ним надо отчитываться перед ИМНС. Кто проверял этих деятелей и проверяли ли?

Мы поинтересовались у нашего старого знакомого, владельца комиссионного магазина, трудно ли открыть этот самый магазин в Минске. В ответ он выдохнул и сказал, что прошел семь кругов ада - администрация района, управление торговли, МЧС, налоговая и прочие ведомства, - прежде чем все согласовал, поставил подписи и разрешения и начал работать. Периодически приходят проверяющие. Но так нужно, если хочешь работать в сфере услуг.

А в случае с "серыми" конторами, зарегистрированными возле какого-то кормоцеха, который мы так и не нашли, все хорошо. Они работают, занимаясь деятельностью, без сомнения, незаконной.

И что-то нам подсказывает, что им кто-то позволяет так делать, ведь такой "размах" не заметить невозможно.