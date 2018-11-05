Украинские военные провели учения с использованием ударной авиации

Украинские военные провели учения с использованием ударной авиации1
- 5.11.2018, 19:09
Экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.
Военные операции Объединенных сил Украины провели учения по проверке готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны.
Они осуществили тренировку дежурных боевых расчетов и расчетов Зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей.
Экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели, сообщил 5 ноября пресс-центр штаба в Facebook.