Украинские военные провели учения с использованием ударной авиации 1 5.11.2018, 19:09

Экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.

Военные операции Объединенных сил Украины провели учения по проверке готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны.

Они осуществили тренировку дежурных боевых расчетов и расчетов Зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей.

Экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели, сообщил 5 ноября пресс-центр штаба в Facebook.