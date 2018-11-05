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Украинские военные провели учения с использованием ударной авиации

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  • 5.11.2018, 19:09

Экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.

Военные операции Объединенных сил Украины провели учения по проверке готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны.

Они осуществили тренировку дежурных боевых расчетов и расчетов Зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей.

Экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели, сообщил 5 ноября пресс-центр штаба в Facebook.


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