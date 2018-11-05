Фигурантам «дела БелТА» начали предъявлять обвинения 5.11.2018, 19:17

Обвинения предъявлены пока что некоторыми журналистам.

5 ноября некоторым подозреваемым по «делу БелТА» было предъявлено обвинение.

В частности, обвинение в том, что «умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности совершила сопровождающиеся нарушением системы защиты несанкционированные доступы к компьютерной информации, хранящейся в компьютерной системе и сети республиканского УП „БелТА“, повлекшее по неосторожности причинение иного существенного вреда» предъявлены четырем сотрудникам портала tut.by.

Сумма ущерба разная в каждом из случаев и варьируется от 3000 до 14230 рублей.

Мера пресечения избрана в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Статья 120. Подписка о невыезде и надлежащем поведении

1. Подписка о невыезде и надлежащем поведении заключается во взятии у подозреваемого или обвиняемого письменного обязательства не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения органа уголовного преследования или суда, не препятствовать расследованию уголовного дела и рассмотрению его в суде, в назначенный срок являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс.

2. В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым данной им подписки к нему может быть применена более строгая мера пресечения, о чем ему должно быть объявлено при взятии подписки.

Напомним, 7 августа в офисах компаний tut.by и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.

Еще четыре сотрудника tut.by остаются в статусе подозреваемых.

25 сентября редактор портала Дмитрий Бобрик выступил с заявлением в своем Facebook. Журналист сообщил, что с самого начала расследования по «делу БелТА» на него оказывалось давление, ему угрожали раскрытием деталей личной жизни.