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Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе встретился с Макеем

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  • 5.11.2018, 19:57
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Бен Ходжес

5-6 ноября проходит визит в Беларусь группы представителей аналитических центров США.

Группа представителей аналитических центров США на два дня прилетела в Минск, чтобы встретиться с министром иностранных дел и представителями Минобороны. В состав делегации в том числе входит бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес, сообщает МИД Беларуси.

Кроме Ходжеса в Беларусь прилетели старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений им. Дж. Байдена Майкл Карпентер, эксперт аналитического центра «Корпорация РЭНД» Брюс Макклинток, президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард и старший научный сотрудник этого фонда Владимир Сокор.

Как сообщает МИД, программа визита включает встречи в Министерстве обороны, а также посещение Минского суворовского военного училища, Парка высоких технологий, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Американские аналитики также примут участие в организованном экспертной инициативой «Минский диалог» брифинге, посвященном белорусско-американским отношениям. На мероприятии Ходжес и Карпентер выступят в качестве главных докладчиков.

В первый день визита группа представителей аналитических центров США встретилась с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Стороны обсудили актуальное состояние белорусско-американских отношений и перспективы их развития, ситуацию в европейском регионе и возможные направления взаимодействия с аналитическим сообществом США.

Ходжес и Ховард также возложили цветы к стеле «Минск — город-герой», отдав дань уважения тем, кто сражался за освобождение Беларуси в Великой Отечественной войне.

Это уже второй за последнюю неделю визит представителей США в Беларусь. Напомним, на прошлой неделе Лукашенко встретился с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом.

Ранее Уэсс Митчелл назвал Беларусь «частью бастиона, защищающего от российского неоимпериализма».


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