Второй тур местных выборов в Польше: стали известны результаты 5.11.2018, 20:14

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В воскресенье жители 649 польских гмин и городов выбрали войтов и мэров.

Государственная избирательная комиссия Польши представила официальные результаты второго тура выборов в местные органы самоуправления. В воскресенье, 4 ноября, жители 649 гмин и городов выбрали войтов и мэров, передает «Радио Польша».

Председатель Государственной избирательной комиссии Войцех Хермелиньский, отметил, что в выборах могли проголосовать более 9,5 млн избирателей, а также сообщил данные о явке на участках.

«В выборах приняли участие 4 млн 650 тыс. 111 избирателей. Это 48,83% всех, кто имел право голосовать», - отметил Войцех Хермелиньский.

Явка во втором туре оказалась на почти 6% ниже, чем в первом. В воеводских городах самая высокая явка была в Гданьске – почти 58%.

В Гданьске на выборах мэра победил Павел Адамович, Яцек Майхровский – в Кракове, Богдан Вента – в Люблине. В Щецине был зафиксирован рекорд поддержки избирателей – действующий мэр Петр Кшистек набрал более 78% голосов.

В первом туре выборов правящая партия Право и справедливость усилила свое присутствие в региональных органах власти, однако проиграла на выборах мэра Варшавы, Познани и Лодзи, где победила проевропейская коалиция, которую возглавляет оппозиционная Гражданская платформа.

21 октября в Польше состоялись муниципальные выборы, на которых лидирует правящая партия Право и справедливость (PiS) Ярослава Качиньского, набрав 32,3% голосов.