Каста неприкасаемых 1 Владимир Милов

5.11.2018, 20:50

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Давайте-давайте, товарищи чиновники, разжигайте дальше социальную ненависть к вам.

Не удивляйтесь словам этой свердловской чиновницы о том что "государство вам ничего не должно и никто не просил вас рожать". На самом деле это очень четкая и продуманная философия чиновничьей корпорации, я по этому поводу на госслужбе вел жаркие споры еще 20 лет назад.

Носители этой философии вовсе не смотрят на мир через призму отношений "граждане платят налоги и вправе за это требовать с государства, которое они содержат". Они считают Государство неким самостоятельным субъектом (а себя, соответственно, - Высшей Кастой по принадлежности к этому священному субъекту), а нас всех - подданными, которые обязаны этому высшему субъекту платить подати. "Зарплату мне платят не из твоих налогов, а мне ее платит Государство, а твоя обязанность платить налоги установлена Конституцией, не заплатишь - сядешь" - вот ровно такую фразу я не раз слышал от адептов этой теории. Государство в такой модели существует само по себе и решает какие-то свои, Высшие задачи, а мы для него - расходный материал.

Просто это не принято озвучивать вслух, а те кто поумнее, озвучивают в мягкой форме - типа есть какие-то Высшие Национальные Интересы, поэтому терпите, скидывайтесь и не выеживайтесь, граждане. А тут вот нашлась тупая курица - спортсменка, комсомолка и воспитанница тоже большого интеллектуала Куйвашева, в окружении которого неудивительно что люди лишаются последних остатков мозгов. Все совпало.

Давайте-давайте, товарищи чиновники, разжигайте дальше социальную ненависть к вам. Вы уже видите на примере событий в Архангельске или Уфе, как народ относится к тому, когда кого-то из ваших покоцают. Так что любовь взаимная, не только с вашей стороны, и это дело конечно плохо кончится. Движением к национальному единству и примирению тут и не пахнет - скорее к чему-то обратному.

Владимир Милов, Facebook