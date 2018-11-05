The Daily Beast: Пентагон совершит кибератаку на РФ в случае ее вмешательства в выборы в Конгресс 5.11.2018, 21:26

Военным хакерам США разрешили проникать в российские компьютерные системы, чтобы подготовить ответную атаку.

Спецслужбы США и Пентагон планируют совершить кибератаку на Россию в случае, если она попытается вмешаться в намеченные на ноябрь 2018 года выборы в Конгресс США. Об этом 2 ноября сообщило The Daily Beast, ссылаясь на официальные лица, знакомые с этим планом американских разведывательных управлений, передает gordonua.com.

Издание отмечает, что военным хакерам США разрешили проникать в российские компьютерные системы, чтобы подготовить ответную атаку.

Это один из первых шагов такого масштаба, проводимых в соответствии с президентским меморандумом национальной безопасности 13, который обязывает США вести более агрессивную борьбу в киберпространстве.

Документ позволяет Пентагону или главам спецслужб проводить кибератаки без согласования с президентом Америки. В то же время правительство США считает, что установление вредоносного программного обеспечения, с помощью которого можно управлять чужой системой или взломать ее, – это не "акт кибервойны" до тех пор, пока система не будет взломана, сообщает издание.

Отмечается, что внедрение в системы РФ и установка программ для кибератак ведутся давно, но сами атаки пока не осуществлялись, чтобы враги ничего не узнали об установленных программах.

23 октября The New York Times сообщала, что США начали первую операцию в киберпространстве для противодействия вмешательству РФ в выборы.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране.

16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения 13 россиянам по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В списке оказались руководители и сотрудники "Агентства интернет-исследований", которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Пригожин говорил, что не расстроен данным фактом.

15 марта США в очередной раз расширили санкции против России за вмешательство в американские выборы. В список попали Пригожин и связанные с ним компании "Агентство интернет-исследований", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг".

17 октября 2018 года администрация Twitter опубликовала полный архив данных по учетным записям, которые, предположительно, связаны с "фабрикой троллей" и вмешательством в президентские выборы в США 2016 года.

19 октября в США обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года и выборы в Конгресс США в 2018 году российскую гражданку Елену Хусяйнову.

Согласно материалам дела, 44-летняя Хусяйнова из Санкт-Петербурга является главным бухгалтером "проекта Лахта", который финансируется Пригожиным.

В документах говорится, что операционный бюджет "проекта Лахта" составил более $35 млн. В частности, их тратили на деятельность активистов, рекламу на платформах социальных сетей, регистрацию доменных имен, покупку прокси-серверов и "продвижение новостных сообщений в социальных сетях".