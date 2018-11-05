Вы больше не должны государству 8 5.11.2018, 21:48

2,901

Ольга Глацких

Фото: Уралинформбюро

Замечательные у Путина чиновники.

Глава департамента молодежной политики администрации Свердловской области Ольга Глацких поучает молодых людей:

«На сегодняшний день получилось так, что у подрастающего поколения складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать»

Свердловская чиновница Глацких выдала главную тайну российского государства – государство здесь ничем не обязано людям, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Зато люди в России всем обязаны государству, т.е. правящей прослойке, которая и считает себя государством. Главное – люди обязаны содержать глацких на свои налоги, набивать деньгами бюджеты, а уж как там дальше глацкие распорядятся деньгами людей – их не касается.

Все, что правящей прослойке выгодно, она объявляет соответствующим «государственным интересам» или патриотизмом. То, что ее не устраивает, она объявляет экстремизмом, терроризмом, «пятой колонной».

Но если у вас, глацкие государственники нет обязанностей перед людьми в вашей стране, то и люди свободны от всяких обязанностей перед вами – они не обязаны вас содержать, за вас воевать, вам подчиняться.

Живите там, глацкие, сами с собой и со своими домочадцами.

Только уходите вон из кремлей, а казну оставьте на месте. Ваши карманы проверят на выходе. Те, кому вы «в принципе ничего не должны».