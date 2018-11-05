В Израиле не исключили удара по российским С-300 в Сирии 2 5.11.2018, 22:37

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Фото: AP

Россия несет ответственность за использование в Сирии зенитно-ракетных комплексов.

Если российские зенитно-ракетные комплексы С-300, поставленные Сирии, откроют огонь по израильским ВВС, то Тель-Авив может нанести удар по этим установкам.

Об этом заявил министр по делам Иерусалима, защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин, сообщает ТАСС.

«Поставляя подобного рода оружие сирийцам, Россия несет частичную ответственность за его использование», — подчеркнул он.

По словам Элькина, Израиль «все эти годы делал от себя все зависящее», чтобы российские военные в Сирии не пострадали. Он также напомнил, что иранцы «не раз и не два» пользовались российскими военнослужащими как «живым щитом» для перебрасывают вооружения в Сирию.

Россия поставила в Сирию комплекс С-300 после того, как над Средиземным морем сирийцами был сбит российский военный самолет Ил-20, тогда погибли 15 военнослужащих.

Ответственность за гибель Ил-20 в Минобороны РФ возложили на Израиль.