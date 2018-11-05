В Израиле не исключили удара по российским С-300 в Сирии

В Израиле не исключили удара по российским С-300 в Сирии2
- 5.11.2018, 22:37
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Россия несет ответственность за использование в Сирии зенитно-ракетных комплексов.
Если российские зенитно-ракетные комплексы С-300, поставленные Сирии, откроют огонь по израильским ВВС, то Тель-Авив может нанести удар по этим установкам.
Об этом заявил министр по делам Иерусалима, защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин, сообщает ТАСС.
«Поставляя подобного рода оружие сирийцам, Россия несет частичную ответственность за его использование», — подчеркнул он.
По словам Элькина, Израиль «все эти годы делал от себя все зависящее», чтобы российские военные в Сирии не пострадали. Он также напомнил, что иранцы «не раз и не два» пользовались российскими военнослужащими как «живым щитом» для перебрасывают вооружения в Сирию.
Россия поставила в Сирию комплекс С-300 после того, как над Средиземным морем сирийцами был сбит российский военный самолет Ил-20, тогда погибли 15 военнослужащих.
Ответственность за гибель Ил-20 в Минобороны РФ возложили на Израиль.