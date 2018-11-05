Стая ворон не дает спать жителям минской многоэтажки 4 5.11.2018, 22:45

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Уже несколько лет жители двора в Юго-Западе страдают от крика ворон, где их развелось больше сотни.

«Нервы уже не выдерживают», — рассказывает минчанин Александр, который каждое утро слышит полуторачасовое карканье ворон. Птицы гнездятся во дворе около дома на проспекте газеты Правда, 60/2, и с каждым годом их становится все больше. Tut.by узнал, что мешает коммунальникам решить эту проблему и что по этому поводу думают защитники птиц.

Фото: очевидец Александр

Несколько лет жители двора в Юго-Западе страдают от крика ворон, где их развелось больше сотни. Птицы не смолкают с 6.30 до 8 часов.

— Все загажено птичьим пометом, карканье каждое утро по часу-полтора. Спать невозможно. Вечером такая же история. Появились они тут года три назад, но тогда их было и так много, а сейчас вообще невозможно. Обещали сбить гнезда, так и не сделали этого, — рассказывает Александр.

Фото: очевидец Александр

Недавно на дверях подъездов появились объявления от ЖЭУ № 5 Московского района, в которых жителям обещали снять гнезда птиц с деревьев и просили для этого убрать машины. Александр говорит, что никто так и не приехал.

— В субботу я уже не мог спать, закрываешь окно — душно, открываешь — они каркают полтора часа.

«Где техника могла проехать — там гнезда сняли»

В отделе благоустройства и санитарного содержания жилищного фонда ЖКХ № 1 Московского района пояснили, что 2 ноября в этом районе начали снимать гнезда.

— Со стороны парка Павлова и со стороны «Титана» — там, где техника могла проехать — гнезда сняли. Половина работ сделана. Во внутридворовой территории начали снимать, но там стояли машины, поэтому проехать не смогли. Мы ведь попросили людей убрать машины, чтобы вышка могла проехать, но она не везде прошла.

Фото: очевидец Александр

В отделе благоустройства добавили, что полное снятие гнезд завершат 7−8 ноября в том случае, если жильцы уберут авто с проезда и от деревьев.

Правда, вороны в этом дворе гнездятся также и на деревьях в детском саду, который обслуживает управление образования. И уже на этой территории ЖКХ гнезда не снимет.

«Если птицы собираются у них, значит, есть какой-то положительный фэншуй»

О том, как к снятию гнезд относятся специалисты, мы поинтересовались у орнитологов общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Руководитель отдела развития Карина Соловей рассказала, что закон «О животном мире» позволяет снимать гнезда птиц в определенные сроки.

— В период гнездования, с 15 февраля до 15 августа, запрещено трогать гнезда, а в остальное время их можно снимать. Но все равно это проблему не решит. Скорее всего, птицы вернутся на свое место, ведь они же привязаны к своим местам гнездования. У нас нет какого-то опыта из других стран по этому вопросу, но те, что нам известны, направлены на то, чтобы люди учились находить компромисс с птицами и отношение было экодружественное. То есть подход «понять и простить» вместо уничтожения.

По словам директора «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Александра Винчевского, врановые до конца не изучены, поэтому сложно объяснить, почему они именно утром и вечером так громко каркают. В массовых скоплениях, как во дворе, скорее всего, есть грачи, вороны и галки, которые зимуют в Беларуси.

— Часто наши птицы даже улетают куда-то в Западную Европу зимовать, а к нам прилетают российские. Молодые птицы осенью знакомятся, образуют пару и всячески общаются. Пары они образуют на очень долгий период, иногда на всю жизнь. Их крики — это и есть общение — такая молодежная тусовка. Зимой они не кричат. В утешение жителям двора я могу сказать, что если птицы собираются у них, значит, там есть какой-то положительный фэншуй.

Винчевский также считает, что снятие гнезд глобально проблему не решит, потому что как минимум птицы могут перелететь в другой двор. А из города они все равно не пропадут, потому что здесь теплее, нет хищников и есть легкодоступный корм.

— Птицы могут поступить двояко. Они могут построить новые гнезда на этом месте или построить их в другом. Например, около больниц, где они болезненно воспринимаются. Тогда в новом месте колония птиц будет мешать еще больше, чем там, где она была.

Специалист рассказывает, что город расширяется и жители выгоняют птиц из их исконных мест обитания, а потом жалуются, что птицы прилетают под дом.

— Это наши соседи, надо искать какой-то консенсус. Нужно делать какую-то сложную научно-исследовательскую работу, где должны определить оптимальные места гнездования птиц. К этим местам нужно их приманить, чтобы птицы больше никому не мешали.