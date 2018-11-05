Трамп: Я не уверен, что у нас будет встреча с Путиным в Париже 5.11.2018, 22:55

Дональд Трамп

Президент США заявил, что встреча с российским лидером в столице Франции, скорее всего, не состоится.

Как заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, он не уверен, что будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Париж, который должен состояться позднее в этом месяце, передает «Голос Америки».

По словам Трампа, он встретится с Путиным на саммите «Большой двадцатки», который будет проходить с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине.

«Мы встретимся на (саммите) “Большой двадцатки” и, вероятно, у нас будут встречи после этого», – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс.

«Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Вероятно, нет», – сказал президент США.