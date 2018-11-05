В Беларуси начался первый этап переписи населения 5 5.11.2018, 23:03

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Уточняют адреса и количество зарегистрированных по ним граждан.

В понедельник, 5 ноября, в стране начался первый этап переписи населения. Как сообщает Белстат, продлится он по 30 ноября. За это время будут составлены списки домов и зарегистрированных в них граждан в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах.

Для получения этих сведений привлечено 1000 человек регистраторов. Обход будет осуществляться в рабочие дни. Регистраторы обследуют все строения как действующие, так и находящиеся в стадии строительства, в которых проживает или может проживать население к моменту проведения переписи, а также нежилые строения, занятые организациями.

Регистраторы оснащены планшетными компьютерами с установленным на них специальным программным обеспечением. На карте регистраторского участка отображены объекты местности (дороги, улицы, строения) с указанием адресных точек зданий. При проверке регистратор уточнит, действительно ли здание существует по указанному адресу, проверит его назначение, количество квартир, подъездов и тому подобное. При необходимости информация будет откорректирована.

Перепись населения, напомним, пройдет в октябре 2019 года. Ее программу утвердил Совмин. Всемирный банк планирует выделить 1,9 млн долларов на проведение мероприятия. Во время переписи населения граждане смогут ответить на вопросы переписчиков или самостоятельно заполнить анкету в интернете.