Власти серьезно возьмутся за взыскание с белорусов «дорожного налога» 4 5.11.2018, 23:15

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Водители будут обязана платить двойную сумму «дорожного сбора».

Так называемый «дорожный налог» со следующего года перестанет быть дополнительным платежом. Чиновники предполагают отказаться от применения штрафов при отсутствии оплаты этого сбора, передает «Белсат».

Но ответственность водителя, который не оплачивает этот сбор, будет достаточно серьезная, сообщил Министр финансов Максим Ермолович. Вместо штрафов водитель будет обязан оплатить двойную сумму «дорожного сбора».

Министр отметил, что предлагается оплата сбора на период, начиная с одного месяца. Граждане будут вносить этот платеж через систему ЕРИП в бюджет, после чего получат право эксплуатировать транспортное средство, то есть пользоваться дорожной инфраструктурой. Размер сбора будет рассчитываться автоматически самой системой на основании данных о транспортном средстве. Информация о выплате будет передаваться соответствующим структурам, всем заинтересованным государственным органам.

При этом контроль за оплатой станет сплошным.

«Система контроля получит совершенно новый порядок, новый уровень контроля, в том числе с использованием систем фотофиксации и видеонаблюдения, которые будут фиксировать использование транспортного средства без уплаты этого сбора», – заявил Максим Ермолович.