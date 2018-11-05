Опасный маневр Су-27 возле американского разведчика попал на видео 2 5.11.2018, 23:24

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ВМС США обнародовали видеозапись маневра российского истребителя Су-27.

Российский истребитель С-27 небезопасно перехватил американский разведчик EP-3 Aries, который находился в международном воздушном пространстве. Видео инцидента было опубликовано на официальном канале YouTube командования военно-морскими силами США в Европе и Африке.

Американские военные утверждают, что Су-27 дважды сблизился с EP-3 и «подверг риску пилотов» американского разведчика. Перехват продолжался примерно 25 минут. Инцидент произошел 5 ноября 2018 года около 10 часов дня над нейтральными водами Черного моря.

Подобные действия российских летчиков ВМС США называют «безответственными». «Мы ожидаем, что они (Россия. — Прим.) будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов <…> Небезопасные действия повышают риск ошибочного расчета и возможности столкновений в воздухе», — сказано в заявлении. В нем также подчеркивается, что американский самолет действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал российскую сторону.