«Калийная война»: Туркменистан грозит Беларуси международным судом 6.11.2018, 8:11

Открытый Лукашенко Гарлыкский комбинат почти не производит удобрения.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вновь поднял вопрос о калийном горно-обогатительном комбинате, построенном белорусами в местечке Гарлык, что находится в Кугитанских горах на западе страны. Как сообщает orient.tm со ссылкой на информационную программу «Ватан», это произошло на видеоселекторном совещании, которое по традиции проводится по понедельникам.

В частности, речь шла о том, почему, спустя уже больше года после ввода в строй этого крупнейшего комплекса по производству калийных удобрений, работа там так и не налажена должным образом.

В этой связи туркменский лидер раскритиковал руководство госконцерна «Туркменхимия» и поручил вице-премьеру, курирующему промышленную сферу, выяснить причины стагнации калийного производства. Если же будет выявлена вина компании-подрядчика «Белгорхимпром», то Туркменистан будет вынужден подать иск в международный арбитраж.

Стоит отметить, что свое недовольство власти Туркменистана озвучивали еще в апреле. Они готовили список претензий белорусской стороне по поводу строительства Гарлыкского ГОКа. Правда, председатель «cовета республики» Михаил Мясникович вступился за профессионализм белорусских строителей, которые «устраняли недостатки после так называемых туркменских золотых строителей».

Напомним, ГОК был торжественно открыт 31 марта 2017 года правителями Туркменистана и Беларуси. Строительство комплекса с июня 2009 года осуществляла компания «Белгорхимпром». Процесс шел непросто. Несколько лет назад власти Туркменистана даже обвинили Беларусь в срыве сроков строительства, Минск упрекнул в срыве сроков оплаты.

Предполагалось, что новое предприятие стоимостью более 1 млрд долларов удовлетворит не только потребности сельского хозяйства Туркменистана, но и позволит экспортировать востребованную на мировом рынке продукцию. Комплекс мощностью 1,4 миллиона тонн калийных удобрений в год является крупнейшим в Центральной Азии.

По данным Госкомстата Туркменистана за январь-сентябрь 2018 года в стране было произведено всего лишь 24,2 тысячи тонны калийных удобрений (при годовом задании в 720 тысяч тонн).