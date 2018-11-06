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Клоуны Путина смешат Китай

  • 6.11.2018, 8:48

Хуже уже не будет.

Какой-то путинский чинуша брякнул в Китае:

«… если Twitter, YouTube или Facebook будут идти по пути выкидывания российских и китайских СМИ из своей среды, то нам не останется ничего иного, как создавать новые каналы распространения, как думать об альтернативных социальных сетях и мессенджерах», пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Что за черт! Какие еще «альтернативные соцсети»? Зачем это Китаю нужно? И если нужно, то причем здесь Россия? Как фамилия этого чудака? Мединский? Рогозин? Это в их духе.

Ба-а-а! Да это же известный пустозвон Волин – заместитель министра связи, когда-то в начале «нулевых» трудился заместителем главы аппарата российского правительства.

Еще Волин прославился своим выступлением на факультете журналистики МГУ в 2013 год, где он – проститутка Путина и всех, кто ему платил, учил журналистов своей жизненной философии:

«Любой журналист должен твёрдо помнить, что у него нет задачи сделать мир лучше, нести свет истинного учения, повести человечество правильной дорогой. Это всё не бизнес. Задача журналиста — зарабатывать для тех людей, которые его наняли. Нам чётко надо учить студентов тому, что, выйдя за стены этой аудитории, они пойдут работать на дядю, и дядя будет говорить им, что писать, что не писать, и как писать о тех или иных вещах. И дядя имеет на это право, потому что он им платит».

Но, дело сейчас не в этом.

Отправить Волина в Китай, чтобы он нес там околесицу об «альтернативных соцсетях» - лишний раз показать китайским товарищам, что дела в российской власти плохи, если там в заместителях министра развинченной походкой ходят несерьезные люди с ветром в головах.

Впрочем, если великий российский вождь Путин в Китае, как тапер, сел за пианино, то почему бы не отправить по его следам клоуна Волина. Хуже уже не будет.


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