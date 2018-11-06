Журналист Александр Левчук: Милиция устроила засаду возле школы, где учится дочь 6.11.2018, 8:57

Участковый Жабинковского РОВД Владимир Савва вручает повестку в суд журналисту Александру Левчуку

Независимый журналист – о методах «работы» властей.

Белорусские власти руками милиционеров и судей продолжают расправу над независимыми журналистами. Сегодня в Бресте очередные штрафы за сотрудничество с «Белсатом» получили Александр Левчук и Милана Харитонова. Последнюю снова будут судить 14 ноября, сообщает «Белсат».

2 ноября судья Ленинского суда Бреста Святослав Калина присудил независимым журналистам штрафы по 25 базовых величин (всего – Br 1250) каждому за интервью с противниками строительства аккумуляторного завода. Журналисты в знак протеста отказались принимать участие в этом процессе.

Штраф 70 базовых величин заплатили журналисты Александр Левчук и Милана Харитонова за материал о море свиней в Жабинковском районе

За последние три недели Левчука и Харитонову, которые не только работают вместе, но и состоят в браке, судили уже пять раз, а общая сумма штрафов за менее, чем месяц, достигла Br 9325.

Сегодня Милана Харитонова узнала, что ее ждет новый суд.

«Участковый инспектор Роман Трофимук сегодня составил на меня протокол за фотографию сотрудника Московского РОВД, который вручает повестки моему мужу в нашем подъезде. Милиционер опросил меня, а потом достал уже готовый протокол, составленный еще 2-го ноября. Когда к нам приходят сотрудники милиции, они иногда не представляются, или составляют протокол с многочисленными нарушениями, или посещают нас поздним вечером субботы. Я воспринимаю это как психологическое давление, и стараюсь такие случаи фиксировать на фото или видео, забрасываю эту информацию в соцсети. Получается, что теперь меня преследуют за распространение информации о преследовании и правовом беспределе со стороны силовиков», – говорит Харитонова.

Участковый Жабинковского РОВД Владимир Савва вручает повестку журналистке Милане Харитоновой во время работы в суде

Журналисты уверены, что силовые структуры включили против них многочисленные механизмы давления, которыми обладают.

«Милиция следит за нами физически. Они появляются в нашем дворе и подъезде, в местах, где мы работаем. Они даже возле школы, где учится наша дочь, устроили засаду. Против нас развернули полноценное электронное слежение, оператор МТС по запросу милиции передает им сведения, с помощью которых милиция следит за нашим передвижением. Большое количество людей, видимых и невидимых, уже два месяца работает над преследованием журналистов», – говорит Александр Левчук.

Журналисты рассказывают, что жить и работать в таких условиях очень сложно, и что такого давления на журналистов в Бресте еще не было.

«Очень много времени уходит на суды, разговоры с милицией, написание жалоб. Я думаю, что их задача – выключить нас из работы. При этом милиция из-за очень низкой квалификации своих сотрудников совершает многочисленные нарушения закона, а судьи вынуждены это прикрывать. В каждом нашем деле – десятки грубых нарушений, но приговор одинаков – штраф», – добавляет Левчук.