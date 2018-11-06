Spice Girls поедут в мировое турне вчетвером 1 6.11.2018, 9:15

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Группа воссоединилась без Виктории Бекхэм.

Группа Spice Girls объявила о намерении воссоединиться, чтобы отправиться в первое за 10 лет концертное турне, но без Виктории Бекхэм, сообщает ВВС.

В турне поедут все остальные участницы коллектива - Мелани Браун, Эмма Бантон, Джери Хорнер и Мелани Чисхолм.

Мел Би сообщила, что группа отправится в мировое турне, а билеты на концерты в Британии поступят в продажу 9 ноября.

"Будем только мы вчетвером. Я надеюсь, что Виктория к нам присоединится. Будет очень жаль, если она этого не сделает", - сказала Браун в интервью телеканалу ITV.

Мелани Браун нарядилась для Хэллоуина Викторией Бекхэм

Фото: Getty Images

На прошлой неделе певица выразила свое недовольство бывшей коллеге по сцене, нарядившись в костюм Виктории Бекхэм на празднование Хэллоуина. При этом она держала в руках плакат с надписью: "Нет, я не поеду в турне".

Сопровождавший ее спутник пришел в костюме Дэвида Бекхэма с плакатом: "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сделай это для фанатов Spice Girls".

Когда Браун спросили, как бы, на ее взгляд, отреагировала на ее наряд сама Виктория, она сказала, что, скорее всего, та бы посмеялась. При этом певица призналась, что их отношения нельзя назвать прекрасными.

"Думаю, ей бы это показалось забавным. У нас с ней то любовь, то ненависть", - сказала она.

Браун также прокомментировала последнее совместное турне группы в 2007 году, отметив что оно закончилось раньше из-за нее.

"У меня был неблагополучный брак. У меня не было ощущения, что я могу продолжать… Поэтому я им сказала: "Я так больше не могу". Думаю, вряд ли кто-либо еще об этом знает", - сказала она.

Ранее Эмма Бантон сказала в эфире радиостанции Heart Radio, что официальное объявление о турне будет сделано в соцсетях в понедельник.

"Я так взволнована. Очень хочу этого. Это будет великолепно", - сказала она.

В феврале в соцсетях появилось совместное фото всех пяти участниц группы. Они выразили желание работать вместе над новыми проектами.

Это дало повод для множества слухов о том, что конкретно они хотят сделать вместе, - отправиться в тур или записать новые песни.

Spice Girls выступили на закрытии Олимпиады в Лондоне в 2012 году

Фото: PA

В последний раз Spice Girls выступили в полном составе на закрытии Олимпиады в Лондоне в 2012 году.

Группа распалась в 2000 году - спустя два года после ухода из нее Джерри Холлиуэлл, которая начала сольную карьеру.

В 2007 году группа в полном составе провела концертное турне.