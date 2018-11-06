Куда идет «дорожный налог» с белорусов? 27 6.11.2018, 9:20

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Источник: caricatura.ru

Власти еще раз залезут в карман автомобилистов.

Четыре года назад к прохождению технического осмотра привязали уплату «дорожного налога». С введением данных мер автовладельцы начали бойкотировать техосмотр, несмотря на штрафы. Говорят, со штрафами ездить дешевле.

На днях министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что за неуплату скандального «дорожного налога» в отношении автомобилистов будут вводиться санкции в виде уплаты сбора в двукратном размере.

Про сегодняшние положение белорусских водителей сайт Charter97.org решил поговорить с доктором экономических наук, профессором Борисом Желибой:

- Если говорить про так называемый «дорожный налог», то существует давно известное предложение. На мой взгляд, оно целесообразно хотя бы потому, что ему следуют, наверное, во всех странах. Я имею ввиду, включение данного сбора в стоимость топлива.

Считаю, что это самое лучшее решение, потому что, во-первых, этот «дорожный налог» очень дорогостоящий для людей малообеспеченных, которые редко пользуются автомобилем, например, пенсионеров. Оплачивать же сбор они вынуждены также, как и все.

Более справедливо, когда налог включен в стоимость бензина. В этом случае, водители платят пропорционально количеству пользования авто.

Недавнее заявление министра связываю с тем, что водители массово не платят «дорожный налог», а значит не проходят и техосмотр, который привязан к нему. Это ненормальная ситуация, когда сотни тысяч людей вынуждены ездить без техосмотра. Естественно, нужно от этого уходить.

Повторюсь, есть известное предложение про включение данного налога в цену топлива и, как говорится, все дела. Но, к сожалению, белорусское правительство снова начинает изобретать велосипед. Не удивительно, что они пытаются бороться с тем, что водители не платят налог, не пополняют их карман.

- Действительно, справедливость «дорожного налога» у многих вызывает сомнения. Почему же власти вместо того, чтобы упрощать систему, использовав мировую практику, угрожают водителям санкциями?

- Знаете, сложно сказать, что у них в голове. Видимо, они посчитали, что у нас много людей, которые нечасто используют автомобиль. Прикинув возможность включение сбора в стоимость топлива, они узрели, что средств может получиться меньше, чем даст массовый сбор «дорожного налога» с автомобилистов. Они не намерены отступать от старой схемы просто-напросто из-за того, что бояться потерять деньги. На самом деле, тайна века, куда идет «дорожный налог».

Понимаете, здесь просматривается определенный стиль правительства. Минфин бдит и видит, что бюджет и тут не добирает, и там. Агрессивный стиль так или иначе себя выявляет. Я уверен, что от этого нужно избавляться и использовать грамотный пример развитых стран.

К сожалению, белорусское правительство, подчеркну, просто боится недосчитаться чего-то в доходной части бюджета.

- Камеры фотофиксации в Беларуси планируют перевести в непрерывный режим работы, чтобы выявлять тех, кто не прошел техосмотр. То есть, водители смогут получать сразу по три «письма счастья»: за превышение скорости, непройденный техосмотр и неоплаченный «дорожный налог». Как водители могут отреагировать на подобную инициативу властей?

- Естественно, водители будут возмущены таким колоссальным контролем. Власти усложняют жизнь и себе, и автолюбителям. Вместо поиска более простых решений, они хотят забросать водителей «письмами счастья». Что тут скажешь, репрессивные меры свойственны белорусским властям. Они никак не поймут, что от них как раз-таки следует уходить!

- Все чаще в СМИ появляется информация про печальное состояние белорусских дорог. В следствие чего, водители задаются вопросом, а куда же на самом деле идут их деньги...

- Очевидно, что в Беларуси запустили ситуацию с дорогами. Когда выезжаешь из Беларуси в Германию, то испытываешь шок и думаешь, куда же у нас деньги идут? В то время, как немцы строили шикарные автобаны, в СССР деньги пускали на ракеты и танки. К сожалению, нам еще долго придется наверстывать упущенное.

У властей абсолютно не доходят руки до второстепенных дорог в стране. У нас много участков, которые трудно назвать дорогами. Вот туда бы и пустить эти деньги, именно регионы обделены больше всего.

- Положение водителей в Беларуси вообще незавидное: топливо успело уже с начала года подорожать 22 раза, а тут еще власти угрожают двойным «дорожным налогом». К чему может привести такая политика властей?

- Думаю, что все помнят, как в 2011 году водители отреагировали на повышение цен на топливо массовыми акциями «Стоп-бензин».

Видите ли, наши нефтеперерабатывающие заводы уже несколько месяцев работают с убытками, потому что дорожает российская сырая нефть. Хотя, стоит отметить, нам ее еще продают по ценам существенно ниже мировых. К тому же, два наших НПЗ находятся в стадии реконструкции, а с убытками это делать весьма сложно.

В итоге, руководство концерна «Белнефтехим», как говорится, решило рубить кошке хвост по частям - каждую неделю повышать цену топлива на копейку. Но заранее было сказано, что чтобы выйти на прибыльную работу цену топлива повысят на 23%. В общем, потихонечку мы приближаемся к доллару за литр. То есть, к европейским ценам на топливо, но не с европейскими зарплатами.