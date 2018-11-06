Дмитрий Новожилов: События последнего времени возродили чувство локтя 6.11.2018, 9:30

Дмитрий Новожилов

Журналистам крайне необходимо держаться вместе и проявлять солидарность.

Во всем мире 5 ноября Международный федерация журналистов проводит кампанию «Станем за журналистов!», сообщает «Радыё Рацыя».

Компания акцентирует внимание общества на главных проблемах журналистов в разных странах - убийства, насилие, давление, запугивание.

Некоторые из этих проблем не обошли и Беларусь. Несколько месяцев назад было начато так называемое «дело БелТА» - о якобы несанкционированном доступе к платной ленте новостей государственного агентства.

Журналисты нескольких негосударственных СМИ оказались подозреваемыми по этому делу. В частности, сотрудники информационной компании БелаПАН.

Исполняющий обязанности ее директора Дмитрий Новожилов считает, что подобные кампании солидарности - абсолютная необходимость в журналистском сообществе:

«К сожалению с течением времени журналистские связи ослабевают, все больше как-то находимся по своим цехам. Я вспоминаю 1997 год, когда проходили дела Шеремета и Завадского. Тогда фактически весь журналистский корпус, который работал в Минске, вышел на акцию протеста у МИДа, был марш в робах. С течением времени это солидарность как-то ослабла.

«Однако трагические и драматические события последнего времени возродили это чувство локтя, чувство плеча коллег. Нам крайне необходимо держаться вместе, проявлять солидарность, быть друг за друга, а не прятаться по редакциям в надежде, что нас эта чаша минует», - сказал Дмитрий Новожилов.

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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