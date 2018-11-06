Количество крылатых ракет в России выросло в 30 раз 9 6.11.2018, 9:39

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За пять лет также был значительно усилен боевой состав Западного военного округа.

В шестую годовщину назначения Сергея Шойгу министром обороны РФ газета «Красная звезда» вышла с большой статьей «Амбициозные задачи нужно ставить перед собой всегда» об успехах армии за время его руководства. В ней, в частности, говорится, что за это время количество высокоточных крылатых ракет в армии увеличилось в 30 раз. Шойгу возглавил Минобороны 6 ноября 2012 года, сообщает РБК.

«За шесть лет совершен прорыв в оснащении Вооруженных сил высокоточным оружием большой дальности. <...> В результате количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз. Отечественное высокоточное оружие большой дальности доказало высокую эффективность и надежность в ходе боевых действий в Сирии», — говорится в статье.

Кроме того, в армии появились органы управления и специальные подразделения, которые планируют применение высокоточного оружия и готовят полетные задания для крылатых ракет. «В результате созданы полноценные группировки носителей ВТО, способные применять ракеты по целям на дальности до 4 тыс. км», — отмечает газета.

В материале также перечислены системы вооружений, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию: «высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой, предназначенный для уничтожения наземных и морских целей; межконтинентальный ракетный комплекс «Сармат», способный атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс; комплекс «Авангард», оснащенный планирующим крылатым боевым блоком; крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, которая имеет практически неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета; подводный атомный беспилотный аппарат; лазерное оружие».

На угрожающих направлениях созданы «самодостаточные группировки войск». В частности, в Крыму в ее состав входит военно-морская база, армейский корпус, авиационная дивизия и дивизия ПВО. На вооружении фрегатов и подводных лодок Черноморского флота стоят крылатые ракеты «Калибр», а береговые войска приняли на вооружение ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». «В результате обеспечена гарантированная защита территории Крыма и интересов России на Черном море», — пишет издание.

За пять лет значительно усилен боевой состав Западного военного округа. Сформированы управление танковой армии, три мотострелковые и одна танковая дивизии, две артиллерийские бригады, а в Калининградском особом районе – армейский корпус, сообщает издание.

Еще одним достижением названо создание в 2015 году Воздушно-космических сил. Их оснащенность современными вооружениями и военной техникой за шесть лет возросла с 30 до 73,9%. При этом доля современных вооружений и военной техники в Сухопутных войсках возросла с 15 до 45,8%.

«Боевые возможности Сухопутных войск по огневому поражению противника увеличились на 45%, живучесть подразделений — на 30%, а их маневренные возможности возросли в 1,5 раза», — сообщает газета.

На строительство главного храма Вооруженных сил в парке «Патриот» собрано уже 1,26 млрд руб., уточняет издание.