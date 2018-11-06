Как в 90-е: какие лекарства стали дефицитом 5 6.11.2018, 9:48

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Большинство препаратов теперь будет белорусского производства.

На днях некоторые СМИ сообщили, что в столичных аптеках дефицит некоторых импортных препаратов. В первую очередь не хватает привычных противовирусных лекарств и лекарств от гриппа и простуды. Среди них колдрекс, ринза, фервекс, терафлю. «Медиа-Полесье» решило поинтересоваться, есть ли такие препараты в региональных аптеках.

Как выяснилось, некоторые из них в наличии пока имеются. Но в единичных упаковках.

Так, по данным сайта tabletka.by на утро 5 ноября, в Лунинце ни в одной из аптек не продают ринзу. Этого препарата нет ни в Столине, ни в соседнем Пинске, ни даже в Минске.

В одной из лунинецких аптек «залежалось» по одной упаковке фервекса и колдрекса. К слову, этих препаратов вообще нет ни в одной из столичных аптек. Всего две упаковки продают в пинских аптеках и одну – в Столине.

С терафлю ситуация немного лучше. В Лунинце препарат можно купить в 5 аптеках. В Пинске – в 13-ти, в Столине – нет в наличии.

В достатке в полесских городах ангриколда, антигриппина, негринпина, ангримакса. Все они, к слову, препараты белорусского производства.

Препаратов от кашля, насморка, а также противовирусных в аптеках в достатке.