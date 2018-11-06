«Сосед посылает фото в ГАИ» 14 6.11.2018, 9:59

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Архивное фото tut.by

Как минчане «очищают» дворы от припаркованных авто.

На днях журналисты onliner.by писали о том, как минчанин Андрей добился разгрузки собственного двора от стоящих автомобилей. Несмотря на убеждения соседей о том, что стоянка легальна, и письмо из исполкома с фразой «Администрация не возражает», во двор приехал эвакуатор, а на бывших парковочных местах установили столбики. Ответом от жильцов стала листовка с фото — мол, эти люди лишили нас возможности парковаться. Как оказалось, подобные попытки общественной травли — не единственные. Проблема касается не только дворов хрущевок. Похожая бумажка появилась в подъезде новостройки на ул. Алибегова.

На нашем форуме пользователь Alexij84 вполне серьезно задается вопросом (орфография и пунктуация сохранены): «Недавно утром видели объявление про то что в подъезде завелась крыса,которая без предупреждения стучит в ГАИ о неправильной парковке соседей.Из какой квартиры то такое счастье ???)».

Ответом послужила фотография того самого объявления с фразой: «От него пострадал не один автовладелец!» Обратим внимание, что в бумажке указаны ФИО, точный адрес предполагаемого борца с нарушителями. А эта информация относится к основным персональным данным (ст. 8 Закона о реестре). На них действует ограничение в предоставлении и распространении — это возможно только с письменного согласия физлица (ст. 17—18 закона «Об информации, информатизации и защите информации»). При желании одна подобная листовка становится весомым поводом для иска в суд.

Примечательно, что на листовке номер автомобиля стерт «по соображениям конфиденциальности». При этом автомобильные номера госрегистрации не входят в перечень персональных данных. Более того, они даже не являются собственностью автовладельца. А сам автомобиль стоит с нарушением, как минимум на разметке 1.4 — обозначение мест, где запрещены остановка и стоянка транспортных средств, кроме маршрутных транспортных средств (наносится у края проезжей части дороги или по верху бордюра).