Большинство крупных компаний РФ паникуют из-за новых санкций США 6.11.2018, 10:10

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коллаж РБК-Украина

Санкций опасаются почти все.

Возможное расширение санкций США вызывает опасения у 86% крупных российских компаний, следует из опроса Института Адизеса (консалтинговая компания в области менеджмента), проведенного для РБК.

Эксперты опросили 1015 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного бизнеса. 38% опрошенных работают в сфере промышленности (пищевая отрасль, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, топливный сектор), 17% занимаются строительством, 16% — транспортом, 14% заняты в финансовой сфере, 9% — в ИТ, 6% работают на медицинском рынке. Опрос проводился анкетным способом.

37% респондентов работают в Центральном федеральном округе, 22% — в Северо-Западном, 21% — в Приволжье и Южном ФО, 20% — в Сибири и на Урале.

Готовность к расширению

В апреле США уже расширили антироссийские ограничения и включили в санкционные списки предприятия Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Это стало одним из самых серьезных раундов санкций с 2014 года. В августе санкционное давление вновь начало нарастать. США ввели ограничения против России в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — Вашингтон полностью запретил продажу российской стороне оружия, а также ввел запрет на американские госкредиты и экспорт в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США. Возможен и второй раунд санкций, если в течение трех месяцев (то есть уже к ноябрю) Россия не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие, и не согласится на допуск международных инспекторов. Этот этап жестче первого — он включает, в частности, полный запрет на экспорт товаров из США (кроме продовольственных и сельскохозяйственных), полный запрет на импорт в США и запрет на воздушное сообщение с США для государственных авиаперевозчиков (в случае с Россией это «Аэрофлот»). Впрочем, президент США формально вправе отказаться от расширения ограничений (всех или части из них).

Помимо этих санкций американские сенаторы разработали ограничения на покупку российского госдолга и на операции российских госбанков в долларах. В случае если этот пакет будет принят в полной мере, российскую экономику может ждать рецессия, предупреждало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство. По расчетам АКРА, в этом сценарии в 2019 году ВВП может упасть на 2,5%, инфляция — достичь 8%, ключевая ставка ЦБ — 12%, а курс доллара — 83 руб. А председатель Счетной палаты Алексей Кудрин указывал, что в случае расширения санкций власти не смогут выполнить многие цели из майского указа президента Владимира Путина.

Пока обсуждение новых санкций приостановилось. Американские законодатели могут вернуться к этому вопросу после 6 ноября — в этот день в США пройдут промежуточные выборы в конгресс.

Компании, опрошенные в рамках исследования Института Адизеса, уже ощутили влияние апрельских санкций. Но оно было опосредованным — 95% респондентов заявили, что на них в первую очередь повлияли ослабление рубля и нестабильность финансовых рынков. Оставшиеся 5% указали, что под санкции попали их конкуренты.

Санкций опасаются почти все

97% респондентов следят за новостями о новых санкциях, которые готовит конгресс, только 3% их игнорируют, показал опрос. При этом все опрошенные Институтом Адизеса компании заявили, что ожидают ужесточения санкций в предстоящие полгода. Примерно половина топ-менеджеров и собственников считают их «очень вероятными», примерно столько же — просто «вероятными». Никто из них не усомнился в расширении ограничений.

Об опасениях из-за возможности новых санкций заявили 86% опрошенных, еще 14% их не боятся. Говоря о том, как именно санкции могут повлиять на их компанию, респонденты остановились на трех основных вариантах (никто из них не стал заявлять, что санкции не могут повлиять на бизнес).

Так, 35% опрошенных сказали, что эффект окажут ограничения на поставки в Россию товаров или технологий. Так или иначе весь бизнес уже столкнулся с ограничениями на поставку или компонентов, или технологий, рассуждает член генсовета «Деловой России» Михаил Левчук. «Мы все в этом котле варимся с 2014 года. Кто-то более успешно, кто-то менее. Кто-то вышел из бизнеса, кто-то адаптировался и нашел других поставщиков», — рассказывает он.

О том, что новые санкции могут повлиять на их компанию через ослабление рубля и нестабильность на финансовых рынках, сказали 34% респондентов. Это наименее критичный фактор, полагает замдиректора Центра развития ВШЭ Валерий Миронов. «Катастрофы при слабом рубле не будет. Банк России имеет достаточно высокие золотовалютные резервы, и если колебания будут выше средних границ за последние годы, то ЦБ может вмешаться», — говорит он. Ранее регулятор уже приостановил закупки валюты в рамках бюджетного правила, чтобы снизить волатильность финансовых рынков.

Слабый рубль в рамках сырьевой экономики с большим экспортом приводит к росту экспортных поступлений, что автоматически поддерживает экономику, напоминает Миронов: «Рубль уже падал очень сильно, и при этом экспортеры получали большие доходы, а федеральный бюджет — больше налогов». Страховкой от санкций, по его словам, должно стать разумное использование девальвационной ренты. Компании должны распорядиться этими доходами в интересах российской экономики, а правительство — предусмотреть меры против оттока капитала, но «изымать эти доходы у компаний нельзя», добавил Миронов.

Наконец, еще 31% компаний, согласно опросу Института Адизеса, ключевым каналом влияния санкций назвали запрет на валютные операции госбанков. Именно он может стать наиболее «страшным» последствием ужесточения санкций, считает Миронов. «Госбанки — значительная часть, но не вся банковская система. В этом случае придется искать альтернативные методы заключения сделок», — отметил он.

Санкционная риторика уже сказывается на экономическом оптимизме российских компаний, показал недавний опрос HSBC. Позитивный прогноз по поводу перспектив международной торговли дали представители 69% работающих в России компаний, в то время как в целом по миру показатель составил 78%.

Возможное ужесточение санкций станет форс-мажором для российских компаний, полагает Левчук. «Каждое из перечисленных событий — форс-мажор. Подготовиться к этому невозможно, как к стихийному бедствию», — подчеркивает он.