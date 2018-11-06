У родственников Израилевича приняли передачу в СИЗО КГБ 6.11.2018, 10:33

1,368

Аркадий Израилевич

Официальной информации об аресте скандального бизнесмена до сих пор нет.

В СИЗО КГБ у супруги Аркадия Израилевича приняли передачу для бизнесмена. Об этом tut.by сообщили знакомые семьи. Это может указывать на то, где сейчас находится минчанин — но официальной информации уже седьмой день нет.

Знакомые супругов рассказали, что вчера передачу для бизнесмена приняли в «америанке». Тем не менее до сих пор его статус публично не озвучен.

«Мы не комментируем данную ситуацию», — сообщил официальный представитель КГБ Андрей Ярош утром 6 ноября.

Напомним, информация о задержании Аркадия Израилевича появилась в СМИ поздно вечером 31 октября. Как сообщала «Наша нiва», его задержали за дачу взятки. Источник из окружения бизнесмена уверял, что никто взяток не давал, а была «чистая провокация».

«Ни у кого до сих пор нет официальных документов по этому поводу. Его изолировали и мурыжат», — рассказывал информированный собеседник.

Тогда в течение трех дней в КГБ и ДФР уверяли, что «дела Израилевича» у них нет. Пресс-служба СК 2 ноября в соцсетях даже открестилась от него в стихотворной форме. В МВД не были так категоричны, но если будет информация, то она появится на официальном сайте.

«Ежедневник» ставил Израилевича на 98-е место в рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов страны. Издание перечисляла список его активов. Израилевич занимался инвестициями в недвижимость (Виктория Плаза, Парк Плаза, жилые дома, Парк Авеню на берегу Свислочи, проект бизнес-центра на Заславской). Кроме того, он имел интересы в торговле нефтепродуктами, а также был причастен к асфальтобетонному заводу в Минске.

При этом Аркадий Израилевич вел себя нетипично для белорусского бизнесмена: в то время, как все остальные богатые люди стараются появляться в СМИ только по позитивным поводам, скандальные поступки Израилевича общество обсуждало ли не ежемесячно.

Так, известность он получил из-за косвенной причастности к ресторану в Куропатах.

Израилевич даже подавал в суд на издание «Новы час», однако проиграл процесс.

После он на видео дрался с активистами «Куропатской вахты», публично радовался их задержаниям.

Касательно репрессированных людей в самих Куропатах Израилевич сказал так: «Возможно, там лежат те, кого и надо было расстрелять».

Но особенное возмущение у людей, даже никак не ангажированных в Куропатское противостояние, Израилевич вызвал своим поступком в отношении инвалида Юрия Таболина - истории нет еще и недели.

Суть конфликта, который произошел 27 октября в Минске, была в том, что дорогая машина Израилевича была припаркована на месте для инвалидов. В результате Таболин, который имел право стоять на этом месте, подпер «Бентли» Израилевича.

По словам Таболина, через полчаса ему позвонили со словами «убери машину, а то будет нечего убирать», а потом еще и отругали в духе «не зря тебя природа обделила».

Чтобы уладить конфликт Израилевич предлагал Таболину приехать к нему на офис и взять деньги, но тот отказал.

На момент публикации связаться с силовыми органами возможности нет.