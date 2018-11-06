Государство оплатит литовцам треть стоимости покупок 1 6.11.2018, 10:39

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В стране должна заработать новая система борьбы с бедностью.

Правительство Литвы решило создать систему ваучеров, которая обеспечит скидки на продукты первой необходимости в маленьких магазинах и у фермеров. Вероятно, она начнет работать со следующего года, сообщает delfi.lt.

Пока неясно, кто сможет воспользоваться системой – все жители или только малоимущие. Планируется, что государство профинансирует 30% стоимости покупок, но процент ещё не утвержден окончательно.

Система работает так: человек покупает специальный купон (ваучер) за меньшую стоимость, а купить может на полную. Сдача при этом не выплачивается, а государство забирает отданные купоны и перечисляет магазину деньги.

Предполагается также, что это поможет малому бизнесу и фермерам: ведь купоны можно будет «отоварить» только у них.

Эксперты опасаются, что системой смогут воспользоваться предприниматели и недобросовестные граждане. Также их пугает бюрократизм и то, что малый бизнес решили поддержать на деньги налогоплательщиков, а также невозможность объективно оценить, кому нужна помощь.