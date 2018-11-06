Украинская армия попала в десятку лучших в Европе 2 6.11.2018, 10:50

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В мировом рейтинге лидирует США.

Украинская армия попала в топ-10 Европы в рейтинге проекта Global Firepower. Издание Business Insider 2 ноября опубликовало рейтинг сильнейших европейских армий на основе мирового рейтинга по версии Global Firepower. Мировой "Рейтинг военной силы за 2018 год", опубликован на сайте организации, пишет "Гордон".

В мировом рейтинге лидируют США, Россия занимает второе место.

Также в первой десятке оказались Китай, Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.

В первую десятку европейских стран вошли Россия, Франция, Великобритания, Турция, Германия, Италия, Испания, Польша, Греция и Украина.

В мировом рейтинге Украина оказалась на 29-м месте.