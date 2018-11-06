СМИ: Встрече Путина и Трампа помешал Макрон 3 6.11.2018, 11:03

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Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

Париж не должен быть местом таких переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон помешал провести в Париже полноформатную встречу российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на европейский дипломатический источник.

По его данным, «все оказалось банально: Эммануэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не затмили подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи», посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин не сможет провести полноценную встречу с Трампом из-за плотного графика мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны.