Чиновницу в РФ отстранили от работы после слов, что государство не просило рожать детей 14 6.11.2018, 11:19

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Ольга Глацких

Фото: Уралинформбюро

Проводится проверка.

Директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких отстранили от должности на время проведения служебной проверки. Об этом 6 ноября передает ТАСС.

«Губернатор [Свердловской области] Евгений Куйвашев 6 ноября подписал распоряжение об отстранении от должности директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких на время проведения проверки», — говорится в сообщении.

В самом департаменте уточнили, что основанием для проверки стало заявление чиновницы на круглом столе в Кировграде, который был посвящен проведению молодежных проектов.

3 ноября YouTube-канал «ЭХО-ТВ 24» опубликовал видео встречи в городской администрации Кировграда с местными школьниками и студентами, на которой Глацких заявила, что «государство в принципе им ничего не должно». «Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать», — добавила она.

Позже Глацких извинилась, но при этом отметила, что ее слова вырвали контекста, и она лишь «хотела усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство».

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года. С 2016 года она занимала пост главы управления молодежной политики Свердловской области.