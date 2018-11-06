В России ввели обязательную проверку пользователей мессенджеров 5 6.11.2018, 11:39

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Пользователей будут проверять по номеру телефона.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому мессенджеры обязаны будут идентифицировать пользователей по номеру телефона. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Новые правила правительства предполагают, что мессенджером сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона. Чтобы удостоверить личность, администрация мессенджеров должна передавать сотовым операторам информацию о своих клиентах.