В Литве подорожали подержанные автомобили 1 6.11.2018, 11:48

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Цены выросли в среднем на 500 евро.

В третьем квартале 2018 года подержанные автомобили в Литве подорожали. В среднем подержанный автомобиль стоит 3800 евро и это на 200 евро больше, чем в середине года. По сравнению с ценами год назад, цены выросли на 15%, или на 500 евро, сообщает delfi.lt.

Матас Бузялис, представитель портала Autoplius.lt, отметил, что в первом и во втором квартале этого года цена на подержанные авто была стабильной – 3600 евро.

К осени цена увеличилась на 200 евро. Год назад подержанный автомобиль в среднем стоил 3300 евро. По словам Бузялиса, объяснения этому явлению могут быть разные, например, в Литву стали привозить более дорогие подержанные автомобили. Однако он не мог подтвердить информацию, что на ценах сказался рост числа покупателей из Кыргызстана.

"Наша статистика показывает, что иностранцы интересуются автомобилями в Литве, но мы не можем объяснить этим рост цен на автомобили", – сказал он. Больше всего за это время подорожали 1-5-летние автомобили с бензиновым двигателем.

Они подорожали почти на 19% – в среднем такой автомобиль стоит 14 000 евро. На 9% подорожали 6-10-летние бензиновые автомобили – в среднем они стоят 6200 евро, 11-15-летние бензиновые автомобили подорожали на 8% – средняя их цена 2850 евро, 16-20-летние бензиновые автомобили подорожали на 9,5% - 1270 евро, а автомобили от 21 года и старше подорожали на 5% и в среднем стоят 830 евро.

Более новые 1-5-летние дизельные автомобили подорожали на 0,25%, в среднем такой автомобиль стоит 11 940 евро, 6-10-летние дизельные автомобили подорожали на 3,3% и стоят около 6120 евро, 11-15-летние подорожали на 4% – средняя их цена 3070 евро. Подешевели только 16-20-летние дизельные автомобили, они стоят 1450 евро (на 1,36% меньше). В группе дизельных автомобилей больше всего подорожали самые старые - старше 21 года - на 13% и их средняя цена составляет 1050 евро.