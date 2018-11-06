Молодые специалисты Витебска рассказали правду про распределение 6.11.2018, 12:01

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Горы бумаг и непонимание со стороны руководства.

Первые дни в школе для педагогов-новичков часто становятся настоящим кошмаром. Хоть они и получили множество полезных знаний в университете и даже попробовали себя в роли учителей на практике, у них нет самого «нужного» навыка — умения заполнять огромное количество бумаг, пишет «Витебский курьер».

С этой проблемой столкнулась и Марина (имя изменено по ее просьбе), которая, отучившись на учителя белорусского языка и литературы, по распределению в этом году стала трудиться в одной из районных школ Витебской области.

- На меня навалилась гора документации, которую нужно было заполнять. Но как правильно это делать, к сожалению, никто не объяснил. Когда же я обращалась за помощью к администрации школы, в ответ получала лишь отказы, оправданные сильной занятостью. Однако требовали с меня по полной, причем так, будто согласились и помогли. Хорошо, что рядом были коллеги, которые выручали и все растолковывали.

Вообще сложилось ощущение, что у нас там все вот так и делается: начальство принесло бумажку, положило на стол, а ты делай с ней, что хочешь и разбирайся сам.

Часто молодым специалистам довольно сложно найти общий язык не только с детьми, но и с руководством, которое не совсем желает вспомнить о том, что «в первый раз в первый класс когда-то идет каждый учитель».

Девушка проводила первый в учебном году урок, который многие называют ознакомительным. Однако она не успела подготовить нужный для работы учителя план-конспект, за что позже была наказана посетившим занятие руководством. За это педагог получила выговор и лишилась премии. Вдобавок ко всему начальство отчитало ее при учениках. Несомненно, такое поведение администрации, несмотря на объективную причину, отбивает у молодых специалистов все желание работать.

Как отметила Марина, не менее негативно сказывается на вновь прибывших учителях тотальный и дотошный контроль, проявляющийся в нескончаемых мелочах:

- Мы с детьми убирали класс как нам положено. На следующий день с проверкой пришло начальство, которое пальцем проводило по шкафам, проверяя, насколько они чистые.

А вот и другой «животрепещущий» пример. Девушка, назовем ее Ольга, находится накануне распределения в учреждение образования. Она панически боится, что ее первым местом работы будет школа, а поэтому всячески пытается «откосить» от предстоящей работы и ищет место для распределения самостоятельно. При этом утверждает, что сознательно выбрала специальность «романо-германская филология». Спрашивается, отучив выпускницу в педуниверститете, куда ее должен устроить родной вуз?

- Нет, нет, только не в школу, куда угодно, только не туда! — поделилась с нами Ольга. — Все мои однокурсники тоже мечтают устроиться куда-нибудь в другое место.

А вот еще один пример.

- Моя дочь в постоянной депрессии от работы в школе. Ее просто завалили работой, при чем коллектив, который на два поколения старше моего ребенка, не только не помогает ей, а еще и ставит палки в колеса, то сдавая ее начальству и даже натравливая на нее учеников. Ирина работает в небольшой школе в деревне и только мечтает о том, когда наконец закончится ее распределение, — поделилась с нами мама молодой учительницы, которая второй год работает в одной из районных школ.

Подобных случаев много не только в Витебской области, а по всей стране в целом. Проблема глобальная. Молодые специалисты боятся идти на работу в школу. А когда все-таки вынуждены выехать по распределению, считают дни до его окончания. Про какое творчество и любовь к детям здесь может идти разговор?