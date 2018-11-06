«Пришли с топором, ломом, в масках»: кровавая разборка под Калинковичами 1 6.11.2018, 12:33

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Следственный комитет устанавливает детали преступления.

Ночью на 4 ноября в агрогородке Юровичи Калинковичского района произошла кровавая драка. Компания молодых людей в масках избила хозяина одного из домов, его жену и соседа, после чего сосед умер в больнице.

Следственный комитет устанавливает детали преступления. Вполне возможно, что двоим из троих нападавших теперь грозит расстрел. Третий из этой компании — несовершеннолетний, к нему закон отнесется гуманнее.

Nn.by расспросила местных жителей об обстоятельствах трагедии.

К местному жителю Александру Г. молодые пришли поздно ночью.

«Пришли с топором, с ломом. В масках. Стали стучаться в дверь. Саша вышел. Началась драка, — рассказал журналиста отец пострадавшего Александра. — В этот момент сосед, Сергей Кучер, вышел на улицу покурить.

Услышал шум, пошел посмотреть, что происходит. Говорят, вступился за Сашу… Ну и получил тоже. Мне позвонила жена Саши, говорит, придите, он разбит… Я пришел: сын лежит у крыльца, сосед — возле дома. Оба в крови, хрипят, головы разбиты…»

Вскоре приехала скорая. Александра и жену Оксану забрали в больницу. Сосед, Сергей Кучер, умер от травм. Ему было 45 лет.

Александр сейчас в реанимации. Жену Оксану также отвезли в больницу, но госпитализировать не стали.

Причин конфликта отец Александра не знает.

Известно, что нападавших было трое: Павел Т., Григорий Д. и Виталий К.

Отец Павла Т. также утверждает, что не знает причин нападения: «Это старые разборки у них. Но сын нас в детали не посвящал».

У погибшего Сергея Кучера осталось двое детей и двое внуков. Он работал в России. В тот трагический вечер оказался в доме матери в Юровичах, а на следующее утро должен был возвращаться в Россию на работу, рассказала «Нашей Ниве» его жена Ирина.

«Мы боимся за своих детей и за жизнь. Летом эта троица ходила по дворам и стреляла в собак. Мы так и ожидали, что скоро начнут стрелять в людей. Григория судили летом за то, что собак стрелял, но вскоре отпустили. Сейчас говорят, что один из компании будет все брать на себя, чтобы остальных отпустили», — рассказали в местной школе.

«Раньше их дядьки нас пугали, а теперь эти», — говорят сельчане и отмечают, что молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности.

Но в этой истории не все так просто. Местные говорят, что один из нападавших, Павел, недавно изнасиловал жену Александра. Оксана написала заявление, а впоследствии она и ее муж стали вымогать у Павла деньги, мол, тогда она заберет заявление (следует отметить, что в таких делах, по белорусскому законодательству, «забрать заявление» уже невозможно).

Мать Павла рассказывает похожую историю, которую, правда, знает со слов сына. Она говорит, что Павел и пострадавший Александр нередко выпивали вместе.

«Недавно Оксана действительно написала на Павла заявление об изнасиловании. Но там ничего не было, это ее муж подговорил так сделать, хотел «содрать» с моего сына деньги. Павла забирали в милицию, но потом отпустили. Он мне рассказал, что Оксана потом сама призналась милиции, что не было изнасилования и написала бумагу, мол, все произошло по согласию», — объясняет мать Павла.

Что происходило потом, она не знает. Пошел ли ее сын отомстить своему обидчику? Или же намеренно хотел убить и Александра, и его жену, а потом сбежать? Ответов у матери нет.

«Знаю только, что после того как отпустили сына из милиции, к нему приходили какие-то люди от того Александра. Сын говорил, что хотели убить его, но он объяснил, что никого не насиловал», — говорит женщина.

А в тот вечер, когда произошла драка, Александр с женой заходили к ней в гости.

«Он приходил к нам с женой. Оба пьяные. Он еще более-менее, она совсем никакая. Предлагали, может, я хочу что-нибудь у них купить, поменять на водку. Бетон, говорили есть, алюминий. Просили хотя бы по 100 грамм. Дала я им литр самодельного вина, чтобы отстали, ну и все. А потом, ночью, все и случилось. Пришел к ним Павел с друзьями…»

Теперь все трое нападавших взяты под стражу. Все мотивы и обстоятельства происшедшего устанавливают следователи.