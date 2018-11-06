Исповедь белоруски: 31 год простояла в очереди на квартиру – и получила фигу с маком 5 6.11.2018, 12:52

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Жительница Гродно поделилась своей историей.

Обещали на заводе квартиру и золотые горы, а в итоге сократили, не дали доработать до пенсии. Своим опытом делится Мила Викентьевна, которая почти 40 лет отработала на государство, а получила «фигу с маком», сообщает «Белсат» .

Мила Викентьевна Ракуть очень гордилась, когда устроилась работать на прядильно-ниточный комбинат в Гродно. Это был 1974 год – время, когда всем рабочим людям обещали не только счастливую жизнь при социализме, но и бесплатные квартиры.

Однако еще зеленой 19-летней Миле и другим девушкам, которые начинали свою первую работу на заводе, насчет очереди на квартиру сказали так: «Девочки, о чем вы говорите, до 24 лет мы не ставим на очередь. Выйдете замуж, тогда и поставим». В 1980 г. Мила вышла замуж и родила доченьку. В очередь на квартиру женщину, которая на тот момент проработала уже 12 лет, поставили только в 1988-м, за год до крушения мечтаний о коммунистической справедливости.

«Несколько лет мы приходили в профком, а они нас выбрасывали, как недоеденные фрукты. Никто же не знал, как эта система работала. В 1995 году они начали объединять кооперативные очереди с государственными, и когда я в очереди была пятой, то стала тридцатой. Начались перескоки, давали в первую очередь кооперативам или кому они там давали, мы не понимали этого. И так продолжалось до 2002 года», – рассказывает Мила.

В 2002 г. Милу Викентьевну, которая почти 30 лет отработала мотальщицей, сократили. Сократили тогда многих и по каким-то непонятным причинам еще два года не возвращали дела на квартиру.

«Что хотите, то и делайте»

«Многих тогда обидели, не только меня. После увольнения очередь на квартиру была отменена автоматом. Но только через два года нас пригласили в профком. Наши документы валялись на полу, и мы на четвереньках лазили и искали свои дела. Сказали: идите в горисполком, а там что хотите, то и делайте», – говорит женщина.

После этого Мила и еще 15 семей с такой же ситуацией пошли к руководителю горисполкома, который только развел руками. Всех пострадавших вновь поставили в очередь на жилье, только уже последними.

Кредит на строительство жилья пенсионерам не дают

Мила потеряла даже возможность построить жилье в кредит. С пенсией 200 рублей банк мог предложить кредит только около 13 тыс. долларов на оплату первого взноса. Последней надеждой осталось арендное жилье, которое Миле выделили в горисполкоме, однако… с большими долгами и без счетчиков.

«В итоге я пошла в горисполком и отдала эти ключи обратно», – рассказывает Мила Викентьевна.

Женщина продолжает жить в малой комнатке в общежитии на ул. Домбровского. Как и многие гродненские общежития, построенные в 1970-х гг., здание обветшало и уже давно ждет ремонта. В его помещениях и коридорах по стенам ползет плесень, текут старые трубы, а снаружи сыплется штукатурка. В дополнение, в связи с преобразованием общежития в арендное жилье, плату за его значительно повысили, и зимой пенсионерка вынуждена платить более 100 рублей за коммунальные услуги в комнатке.

«Мне просто до боли обидно, и я хотела рассказать свою историю. Прожив 45 лет в Гродно, отработав 36 лет, у меня ничего не получилось. 18 лет очередь на фабрике и 13 лет в горисполкоме. 31 год в очереди – и у меня нет ничего. Фига с маком. Только что общежитие, где зимой из окон свистит. И еще из пенсии выгребают деньги на эту аренду», – добавляет женщина.