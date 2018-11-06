На границе с Польшей придется показывать медицинскую справку? 6.11.2018, 13:01

В стране-соседке Беларуси всерьез озаботились вспышками кори.

Настоящая эпидемия, правда, может прийти в Польшу не из Беларуси, а из Украины, где корью заболели почти 34 тысячи человек, пишет «Вечерний Брест».

В самой Польше тоже отмечены случаи заболевания - и все они носят «завозной» характер. Поэтому наши западные соседи активно работают над законопроектом, согласно которому для въезда в страну потребуется предъявить медицинскую справку об отсутствии хвори. Но пока неизвестно, как и кто будет подобные справки выдавать. Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски, на которого ссылаются польские СМИ, также заметил, что этот вопрос будет особенно остро стоять на западных границах, ведь шенгенская зона предусматривает свободное перемещение жителей ЕС между странами, и отследить это сложнее, а запретить - чревато.

Что касается ситуации в Беларуси, то у нас, как и в Польше, обязательна вакцинация от кори, и поэтому вспышек заболевания не отмечается - только единичные случаи.