Макрон выступил за создание европейской армии 1 6.11.2018, 13:10

Президент Франции назвал это единственным методом защиты Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что для защиты Европы от России, Китая и даже США, необходимо создать общеевропейскую армию, сообщает nv.ua.

В интервью радио Europe 1 Макрон заявил, что выход США из договора о ракетах средней и малой дальности нанесет наибольший ущерб именно Европе. Таким образом, европейцы не смогут защитить себя без "реальной европейской армии".

"Мы не сможем защитить европейцев, если не создадим настоящую европейскую армию. Мы столкнулись с Россией, которая находится у наших границ и угрожает нам... у нас должна быть Европа, которая может защитить сама себя, не зависящая от Соединенных Штатов", - цитирует Макрона Liberation.fr.

В июне 2017 года Евросоюз одобрил амбициозный оборонный план и создание многомиллиардного фонда финансирования оборонных проектов.

Размер оборонительного фонда не уточняется, однако, Европейская комиссия заявила, что из бюджета блока для проведения исследований и приобретения оружия будет выделяться не менее 1,5 млрд. евро в год. После 2020 года страны ЕС могут увеличить поступления в фонд до 5,5 млрд. евро в год. С помощью этого фонда планируется финансировать создание вертолетов, беспилотников, и целого ряда вооружений для нужд стран ЕС. Собственниками вооружений будут оставаться национальные правительства.

Авиакомпания Airbus заявила, что в рамках усиления оборонных возможностей ЕС готовит проект нового европейского истребителя, предназначенного для замены истребителей Eurofighter и Tornado.

Проект Airbus под названием Future Combat Air System (FCAS) должен заменить в ВВС Германии старые модели истребителей Eurofighter и Tornado, а также заменить американские F-16 в ВВС Испании.