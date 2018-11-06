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«Журналисты остались единственным островом свободы»

  • 6.11.2018, 13:33

К кампании «Станем за журналистику» должны присоединиться все независимые СМИ.

Гродненские журналисты присоединились к кампании «Станем за журналистику», чтобы привлечь внимание к главным угрозам, с которыми сталкиваются их коллеги, сообщает «Радыё Рацыя».

Журналист, редактор белорусского службы InformNapalm Денис Ивашин считает, что к кампании должны присоединиться все независимые журналисты:

«Журналисты остались фактически единственным центром свободы, который доносит всю правду о ситуации в Беларуси. И они попадают сейчас под огромный каток репрессий. Государство стремится этот остров свободы уничтожить. Под катком репрессий с каждым днем оказывается все больше и больше журналистов.

Поэтому мы абсолютно сознательно поддерживаем кампанию защиты и солидарности со всеми журналистами, которые сейчас попали под репрессии. Это наша абсолютно сознательная позиция. И твердая гражданская позиция тоже».

Журналисты из Гродно сделали снимки с логотипом кампании, а также начали сбор средств журналисту Владиславу Ахроменко, который находится в тяжелом состоянии в Белостоке.

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