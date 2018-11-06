«Журналисты остались единственным островом свободы» 6.11.2018, 13:33

К кампании «Станем за журналистику» должны присоединиться все независимые СМИ.

Гродненские журналисты присоединились к кампании «Станем за журналистику», чтобы привлечь внимание к главным угрозам, с которыми сталкиваются их коллеги, сообщает «Радыё Рацыя».

Журналист, редактор белорусского службы InformNapalm Денис Ивашин считает, что к кампании должны присоединиться все независимые журналисты:

«Журналисты остались фактически единственным центром свободы, который доносит всю правду о ситуации в Беларуси. И они попадают сейчас под огромный каток репрессий. Государство стремится этот остров свободы уничтожить. Под катком репрессий с каждым днем оказывается все больше и больше журналистов.

Поэтому мы абсолютно сознательно поддерживаем кампанию защиты и солидарности со всеми журналистами, которые сейчас попали под репрессии. Это наша абсолютно сознательная позиция. И твердая гражданская позиция тоже».

Журналисты из Гродно сделали снимки с логотипом кампании, а также начали сбор средств журналисту Владиславу Ахроменко, который находится в тяжелом состоянии в Белостоке.

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com