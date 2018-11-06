Слуцкий завод уволил 51 работника без зарплаты 8 6.11.2018, 13:59

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иллюстрационное фото

Завод железобетонных изделий - пятое крупное предприятие, которое ликвидируют в 60-тысячном Слуцке.

Более полусотни рабочих потеряют работу, не получив зарплаты. Слуцкий завод железобетонных изделий останавливается. Возмущенным работникам не помогло ни руководство предприятия, ни местные власти, которые говорят, что им «стыдно за такой завод», передает «Белсат».

Только шестнадцать работников завода железобетонных изделий в Слуцке остаются на работе до момента полной ликвидации предприятия – одинокие матери, вахтеры, люди предпенсионного возраста. Остальные, 51 человек, получили сообщение об увольнении:

«На улицу идем - нас никто нигде не ждет, мне 55 лет. И я ухожу... Не знаю, куда ухожу. И на сегодня меня интересует, когда будут сделаны выплаты».

«Предприятие войдет в стадию ликвидации, будет продаваться имущество, и с этой прибыли будут производиться выплаты. Как мы сами посчитали, в лучшем случае это будет в феврале. А до февраля еще надо как-то жить».

«Я - мать-одиночка. По закону меня не могут сократить, и до февраля денег не будет. Я одна с ребенком. За что жить?»

В приказе об увольнении администрация сообщает, что предприятие убыточное и только налоговая задолженность составляет полтора миллиона рублей. Работники особенно возмущены тем, что их еще и обвиняют в таком положении:

«Сейчас руководство нас обвинило, что мы сами виноваты. Мы работали в две смены, как следует. И не так, как нам сейчас говорят, что якобы мы ничего не делали, а только зарплату получали».

Всем составом работники пошли к председателю Слуцкого горисполкома, но и там помощи не получили:

«Нам просто сказали, что не ваше первое предприятие, которое закрывается, и« стыдно за такой завод!» Но почему нам должно быть стыдно за свой завод? Верхи должны были искать выход, но не искали, а виновными остались мы».

А как по закону защищать свои права в такой ситуации, когда начальство обвиняет тебя, а власти к закрытиям предприятий, по-видимому, привыкли? Председатель независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич считает, что прежде всего следует знать свои права:

«Нужно знать, правильно ли с тобой поступили. Вероятно, твои трудовые права давно нарушены, значит увольняйся и получай три средние зарплаты в соответствии с законодательством и ищи себе работу, так как все равно тебя уволят. Есть ряд примеров выхода из положения. Если не знают этих прав - пусть обращаются, поможем».

Бывший директор предприятия, а ныне заместитель антикризисного управляющего Александр Шкурский отказался выйти к журналистам, но своей вины в закрытии предприятия не признает:

«Здесь много негативных эмоций. Я хотел и жить, и работать, но стечение обстоятельств. Все идет по закону».

Завод железобетонных изделий - пятое крупное предприятие, которое ликвидируют в 60-тысячном Слуцке. Ранее перестали работать макаронный, текстильный, консервный и пивной завод:

«У меня трое детей. Вот что мне дальше делать, куда идти?»

«Нет вакансий для нас, а если и есть - все места уже заняты».

«Работы нет в Слуцке, но будем искать... Слуцк, Солигорск, Минск - не знаю даже».

Неудачное руководство и отсутствие экономических реформ - те первопричины, которые будут и далее приводит к банкротству предприятий, говорит Геннадий Федынич:

«Этот процесс будет идти и дальше. И когда в следующем году мы будем видеть банкротства 15-20 предприятий, то это и есть результат всей экономики, которая была последние двадцать ле ».

Только в Слуцке банкротами на сегодня являются пять крупных государственных предприятий. Всего в Беларуси таких не менее тридцати.