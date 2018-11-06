Луценко подает в отставку с поста генпрокурора Украины 10 6.11.2018, 14:05

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Юрий Луценко

(Обновлено) Парламент рассмотрит вопрос о его отставке на текущей неделе.

Юрий Луценко заявил, что подает в отставку с поста генпрокурора Украины.

Как пишет «Новое время», об этом он сказал во время отчета в Раде по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос", - добавил Луценко.

Он также попросил рассмотреть вопрос о его отставке на текущей неделе.

4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк. В Киеве возле здания МВД прошла акция памятиактивистки.

В ЕС призвали предать суду причастных к ее смерти.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.