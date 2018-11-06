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В Москве арестовали школьника, знакомого с «архангельским террористом»

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  • 6.11.2018, 14:24
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У подростка нашли «что-то вроде петарды».

Пресненский районный суд Москвы арестовал школьника, которого подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

14-летнего Кирилла Кузьминкина арестовали до 2 декабря.

Кузьминкина задержали 2 ноября. Во время обысков у него нашли самодельное взрывное устройство и компоненты к нему. Дело завели по статье о незаконном приобретении и хранение взрывчатых веществ, а также о незаконном изготовлении взрывных устройств.

17-летний студент архангельского политехнического техникума устроил взрыв в здании управления городского ФСБ утром 31 октября. Он погиб, пострадали трое сотрудников ФСБ.

Отец Кузьминкина Игорь рассказал «Москве 24», что его сын переписывался с архангельским террористом. По его словам, Кирилл «собрал какую-то хлопушку». В разговоре с «Медиазоной» он уточнил, что при обысках у сына нашли «отдельные компоненты» — «вроде петарды».


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