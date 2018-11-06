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Константин Жуковский добивается отмены крупного штрафа

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  • 6.11.2018, 15:00
Константин Жуковский
Фото: «Радыё Свабода»

Всего независимого журналиста за работу в текущем году оштрафовали на $5 тысяч.

5 ноября журналист-фрилансер из Гомеля Константин Жуковский направил кассационную жалобу в областной суд, где оспаривает постановление суда Буда-Кошелевского района о крупном штрафе за сотрудничество с «Белсатом», сообщает гомельская «Весна».

1 ноября судья Буда-Кошелевского района Владимир Прокопенко признал журналиста виновным по ст. 22.9 КоАП ч. 2 ( "незаконное изготовление и распространение продукции СМИ") и оштрафовал его на 980 рублей (40 базовых величин).

"Будучи не аккредитованным в качестве журналиста иностранного СМИ незаконно на сельскохозяйственном поле вблизи деревни Рогинь произвел интервьюирование работников ОАО «Рогинь», тем самым незаконно изготовил продукцию СМИ, которая впоследствии была продемонстрирована телеканалом «Белсат» в программе «Объектив» через сеть Интернет», - к такому выводу пришел районный судья.

Юрист Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Леонид Судаленко, который помогает фрилансерам обжаловать штрафы, заявляет, что служитель Фемиды в этом деле взял на себя ответственность за невыполнение как белорусской Конституции, так и международного договора (Пакт о гражданских и политических правах).

"Право на свободу получения и распространения информации может подлежат определенным ограничениям, однако они должны быть не только предусмотрены законом, но и являться необходимыми в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Ограничивая права журналиста, судья не указал, для достижения какой из перечисленных целей он привлекает к ответственности независимого журналиста", - подчеркнул юрист.

Это уже не первый штраф фрилансеру Константину Жуковскому в текущем году:

18 января суд Светлогорского района оштрафовал его на 1225 руб. (50 базовых); 18 января суд Буда-Кошелевского района оштрафовал его на 1127 руб. (46 базовых); 23 апреля суд Центрального района Гомеля оштрафовал его на 735 руб. (30 базовых); 11 мая суд Гомельского района оштрафовал его на 1225 руб. (50 базовых); 4 июня суд Гомельского района оштрафовал его на 1225 руб. (50 базовых); 6 июня суд Центрального района Гомеля оштрафовал его на 980 руб. (40 базовых); 7 июня суд Калинковичского района на 735 руб. (30 базовых); 11 11 июля суд Центрального района Гомеля на 735 руб. (30 базовых); 21 сентября суд Центрального района на 735 руб. (30 базовых).

С учетом нынешнего штрафа всего журналист за свою работу в текущем году «должен государству» свыше 10 тыс. рублей.


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