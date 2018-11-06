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Евросоюз готов наложить санкции на Италию

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  • 6.11.2018, 15:07
Пьер Московиси
Фото: flickr.com

Это произойдет, если сторонам не удастся достичь договоренности по бюджету страны на следующий год.

Европейский Союз может применить санкции в отношении Италии, если сторонам не удастся достичь договоренности по бюджету страны на следующий год.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам экономики Пьер Московичи, пишет Reuters.

В прошлом месяце Европейская комиссия отклонила проект бюджета Италии, заявив, что она резко нарушает фискальные правила Европейского Союза и может значительно увеличить и без того большой государственный долг.

"Я хочу диалога, но, если мы не сможем достичь согласия, в итоге санкции могут быть применены", - сказал Московичи.

Он настаивает на том, что никаких решений в ЕК пока не приняли, поскольку у Италии все еще есть неделя, чтобы изменить свои бюджетные планы до конца 13 ноября.

"13 ноября мы ожидаем сильный, точный ответ итальянского правительства", - сказал Московичи.

Итальянский министр финансов Джованни Триа в понедельник подтвердил, что бюджет страны не изменится, и настаивал: запланированный дефицит бюджета на следующий год не увеличит огромный государственный долг страны, достигающий 130% ВВП.


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