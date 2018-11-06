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Путин надеется на встречу с Трампом в Аргентине

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  • 6.11.2018, 15:26
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Кремль сделал новые предположения.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп «гарантированно окажутся вместе на саммите G20 в Аргентине», лидеры стран в Париже могут обсудить проведение полноформатной встречи именно там, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ria.ru.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп проведут двустороннюю встречу в Париже, однако позже стало известно, что они пообщаются там лишь «на ногах». Трамп отметил, что у него еще будут возможности пообщаться с российским лидеров в будущем.

«Гарантированно они вместе окажутся действительно в Аргентине на «двадцатке», поэтому в этом плане с наибольшей вероятностью можно предположить, что они будут говорить именно об этой возможности», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда президенты России и США смогут пообщаться, на G20 или еще и после саммита в Аргентине.


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