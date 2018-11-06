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В Куропатах устанавливают памятник, утвержденный Минкультом

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  • 6.11.2018, 15:30
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Фото: Юрий Мелешкевич / Facebook

Вокруг памятника было много споров.

В урочище Куропаты началась установка мемориального знака на месте массового захоронения жертв НКВД 1937−1940 годов. Памятник был утвержден Минкультом, сообщает tut.by.

Фото: Юрий Мелешкевич / Facebook

Вокруг памятника, напомним, было много споров: жюри при Минкульте выбрало местом установки гору «Голгофу», активисты же выступали категорически против и просили установить знак у подножия горы, у входа в урочище. Авторы проекта скульпторы Сергей Оганов и Ольга Нечай говорили, что место для памятника они не выбирали, оно изначально было заложено в проекте.

В итоге под место для памятника начались раскопки на «Голгофе», во время которых нашли гильзы двух периодов: периода советско-польской войны и 1937−1940-х годов.

6 ноября в урочище привезли сам памятник, чтобы начать его установку. Об этом у себя в Facebook сообщил активист Юрий Мелешкевич.

Как ранее сообщали активистам, торжественное открытие памятника планируется в середине ноября.


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