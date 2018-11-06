Илья Литвинов: Отказался принять российское гражданство и не жалею об этом 6.11.2018, 15:38

Илья Литвинов

Фото: belarushockey.com/Игорь Попеня

Форвард минского «Динамо» рассказал, как ему предлагали принять российское гражданство.

Об этом пишет «Прессбол».

- Как ты оказался в России?

- В Гомеле работал Олег Виолентий, и ему предложили перебраться в Питер с ведущей пятеркой. Мы в то время немало ездили по российским турнирам: в тот же Санкт-Петербург, Челябинск… Тренер согласился, и вместе с ним отправился и я. Хотелось развиваться в хоккейном плане, поэтому родители были согласны. Так и стал выступать за "Серебряных Львов". Закончил там 11-й класс, сдал ЕГЭ и должен был поступать в университет имени Лесгафта. Но в тот момент приняли положение, согласно которому в МХЛ не могут выступать легионеры. Мне предлагали российское гражданство, однако отказался. И не жалею об этом, - рассказал форвард минского «Динамо» Илья Литвинов.

- Питер для тебя — второй дом?

- Конечно! У меня там остались почти все друзья и подруги. Постоянно общаюсь с ними, приезжаю летом, если есть возможность.

- Что дало то время в хоккейном плане?

- Прежде всего, насыщенный тренировочный процесс и соревновательную практику. Повторюсь: много ездили на турниры за океан. В Чикаго, например, побывал трижды. В Ванкувере у нас, представьте, был месяц тренинг-кэмп, посвященный работе над катанием. Мне, к слову, вообще нравится в Америке: жизнь, люди. Интересно. Поначалу, когда нас селили в местные семьи, присутствовал языковой барьер. Но быстро адаптировался. Также часто играли и проводили сборы в Европе. Запомнилось, как в Австрии ходили в горы, ездили на велосипедах… Конечно, все это дало неоценимый опыт. С нами постоянно работали: катание, техника владения шайбой, — сказал Литвинов.