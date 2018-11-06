Денег нет – но вы крутитесь! 2 Telegram-канал «СерпомПо»

6.11.2018, 15:36

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В России честность – худшая политика.

Свердловский губернатор Куйвашев предсказуемо отстранил главу департамента молодежной политики Глацких.

29-летняя экс-гимнастка на встрече с молодежью брякнула по неопытности: никто не просил ваших родителей вас рожать, но раз уж вылупились на свет, помощи не ждите, крутитесь, как можете.

Несколько недель назад за правдивое признание, что пенсионерам ничего не остается, как выживать на 3,5 тысячи, уволили саратовского министра соцзащиты Соколову.

В Ярославле разбирают персональное дело депутата от ЕР Петровского, заявившего, что пенсии надо отменять, и пусть каждый копит себе на старость.

В России честность – худшая политика.

Все эти чиновные люди лишь обозначили отношение государства к гражданам. Времена патернализма закончились, никакого социального государства нет и не будет, не то, что хорошо жить, просто выжить в России можно, лишь опираясь на собственные силы.

Сладкие речи Путина про заботу о молодых и стариках; пламенные призывы Матвиенко к женщинам – рожайте: показушные кампании ОНФ – все это не имеет никакого отношения к реальной жизни.

А имеет – признание премьера Медведева: «Денег нет, но вы держитесь тут» в ответ на жалобу крымской старушки на низкие пенсии. Или его же совет учителю, посетовавшему на маленькую зарплату: хотите хорошо жить, идите в бизнес. Или проговор спикера Володина о возможной отмене пенсий.

Скоро мы наверняка услышим откровение некоего чиновника (скорее всего, мелкого) о неизбежности отмены бесплатной медицины.

Да, и заявлений никаких не надо. Каждый здравомыслящий человек все видит сам.

Старики без Соколовой знают, что кроме макарошек ничего позволить себе не могут. Молодежь без Глацких видит, что и профобразование (не только высшее), и спортивные секции, и кружки по интересам, переходят на платную основу. Всем очевидно, какую медпомощь можно получить бесплатно.

Самое разумное для граждан – перестать ждать милостей от государства. Их не будет. Для власти – честно сказать: государство больше не готово вас опекать.

Но власть так сказать не может. Потому что в этом случае знаменитая формула Медведева требует существенной коррекции: «денег нет, но вы крутитесь!»

Ровно по этой формуле выжила, не развалилась страна в проклинаемые ныне «лихие 90-е».

Но «вы крутитесь» предполагает свободу. Всего. Предпринимательства, выборов, слова, митингов. Никаких муниципальных фильтров имени Володина, никаких назначаемых Кириенко «лидеров России», никаких выхолощенных Громовым СМИ, никакого нефтяного бизнеса в стиле Сечина или банковского – в духе Костина, никаких крымских мостов и «Платонов» для Ротенбергов.

И, конечно, никакого налога на самозанятых; государственных (сменили бандитские) крыш для бизнеса; всех этих бесконечных запретов на все – от митингов до мессенджеров, от VPN до сбора валежника.

Власть и близкие к ней люди воруют так, как в «беспредельные» 90-е это не снилось самым отмороженным бандитам и самым бесстыдным олигархам.

Если у власти нет денег для граждан – пусть даст им свободу выживать самостоятельно!

Гражданам пора перестать ждать подачек от власти и начать крутиться. Власти пора отстать от народа и дать ему возможность крутиться.

Только это даст хоть какой-то шанс спасти российское государство от развала, разрухи и революций.

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