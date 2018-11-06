Алексей Навальный: Ракеты превращаются... во французские шале 1 6.11.2018, 16:09

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Алексей Навальный

Куда уходят деньги от «распила» российской «оборонки».

В 2018 году на закупки новых вооружений выделено 1,4 триллиона рублей. Сумма огромная, но нам объясняют: должна же армия России перевооружаться, пишет российский оппозиционный политик Алексей Навальный на своем сайте.

И правда — должна. Реализация всех тех классных мультиков, которые Путин показал в знаменитом послании Федеральному Собранию, явно стоит денег.

Там одна суперракета, другая мегаракета, третья гиперракета, не имеющая аналогов.

Всё такое классное и всё такое секретное. И почти все эти чудеса делает госкорпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Сегодня «Новая Газета» выпускает просто отличнейшее расследование о том, как там пилят деньги. Почитайте обязательно, поймёте, что из выделяемых 1,4 триллиона крадут не менее триллиона.

Маленький спойлер: например, миллиардные закупки этой суперсекретной корпорации централизованы и отданы на аутсорс фирме. А 20% фирмы были отданы 23-летней девочке, занимающейся свадебными причёсками.

Ольга Зорикова

И вы сначала удивитесь, а потом узнаете, что девочка — дочка гендиректора госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова. Доверенного лица В.В. Путина.

Там об этом много и очень интересно.

Но ФБК паралельно занимался другим руководителем секретной оборонной корпорации. Пост председателя совета директоров там 10 лет занимал Сергей Приходько, хорошо знакомый вам по расследованию «Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника».

Этот человек очень любит деньги, его семья живет на широкую ногу. Ну вот мы и заинтересовались вопросом: откуда берут?

И нашли потрясающее: зять Приходько тоже участвует в «бизнесе» с «ракетными вооружениями». Причём в партнерстве с прекрасной ракетной парикмахершей.

Иван Садчиков, зять Приходько

Нас ужасно заинтересовал вопрос: а куда же семья Приходько инвестирует деньги, заработанные на, давайте честно скажем, распиле ракетного оборонного щита.

Может в Крым? Или Дальний Восток, его же надо развивать.

Нет. Немного западнее. Рассказываем и показываем.

Документы (получены из официальных источников) для тех, кто привык проверять:

1. Вот дочь Приходько учреждает фирму для того, чтобы управлять недвижимостью во Франции. Тип недвижимости: шале.

2. Кадастровая выписка на шале, где видно, что им владеет определенная фирма. (запись №14, disposition №2)

3. Выписка из французского бизнес-реестра, где видно, что эта фирма принадлежит зятю Приходько Садчикову.