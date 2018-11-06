закрыть
6 ноября 2018, вторник, 17:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Алексей Навальный: Ракеты превращаются... во французские шале

1
  • 6.11.2018, 16:09
  • 1,925
Алексей Навальный

Куда уходят деньги от «распила» российской «оборонки».

В 2018 году на закупки новых вооружений выделено 1,4 триллиона рублей. Сумма огромная, но нам объясняют: должна же армия России перевооружаться, пишет российский оппозиционный политик Алексей Навальный на своем сайте.

И правда — должна. Реализация всех тех классных мультиков, которые Путин показал в знаменитом послании Федеральному Собранию, явно стоит денег.

Там одна суперракета, другая мегаракета, третья гиперракета, не имеющая аналогов.

Всё такое классное и всё такое секретное. И почти все эти чудеса делает госкорпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Сегодня «Новая Газета» выпускает просто отличнейшее расследование о том, как там пилят деньги. Почитайте обязательно, поймёте, что из выделяемых 1,4 триллиона крадут не менее триллиона.

Маленький спойлер: например, миллиардные закупки этой суперсекретной корпорации централизованы и отданы на аутсорс фирме. А 20% фирмы были отданы 23-летней девочке, занимающейся свадебными причёсками.

Ольга Зорикова

И вы сначала удивитесь, а потом узнаете, что девочка — дочка гендиректора госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова. Доверенного лица В.В. Путина.

Там об этом много и очень интересно.

Но ФБК паралельно занимался другим руководителем секретной оборонной корпорации. Пост председателя совета директоров там 10 лет занимал Сергей Приходько, хорошо знакомый вам по расследованию «Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника».

Этот человек очень любит деньги, его семья живет на широкую ногу. Ну вот мы и заинтересовались вопросом: откуда берут?

И нашли потрясающее: зять Приходько тоже участвует в «бизнесе» с «ракетными вооружениями». Причём в партнерстве с прекрасной ракетной парикмахершей.

Иван Садчиков, зять Приходько

Нас ужасно заинтересовал вопрос: а куда же семья Приходько инвестирует деньги, заработанные на, давайте честно скажем, распиле ракетного оборонного щита.

Может в Крым? Или Дальний Восток, его же надо развивать.

Нет. Немного западнее. Рассказываем и показываем.

Документы (получены из официальных источников) для тех, кто привык проверять:

1. Вот дочь Приходько учреждает фирму для того, чтобы управлять недвижимостью во Франции. Тип недвижимости: шале.

2. Кадастровая выписка на шале, где видно, что им владеет определенная фирма. (запись №14, disposition №2)

3. Выписка из французского бизнес-реестра, где видно, что эта фирма принадлежит зятю Приходько Садчикову.


популярное за неделю

Мнение

Комсомольская закалка
Комсомольская закалка Антон Орехъ
Почему нельзя верить Лукашенко
Почему нельзя верить Лукашенко Александр Хара
Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич