Во Франции предотвратили покушение на Макрона

Во Франции предотвратили покушение на Макрона1
- 6.11.2018, 16:18
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Задержаны шесть человек, планировавших нападение на президента.
Правоохранительные органы Франции задержали шесть человек, планировавших нападение на президента Эмманюэля Макрона, сообщает телеканал BFM TV (перевод - meduza.io).
Задержания проводились утром во вторник в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель. Спецоперация, которую проводили сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции, была организована по итогам расследования угроз в адрес президента.
Задержанные, по данным канала, принадлежат к ультраправым движениям.