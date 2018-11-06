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Во Франции предотвратили покушение на Макрона

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  • 6.11.2018, 16:18
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Эммануэль Макрон
Фото: Mustafa Yalçn/Anadolu Agency/Getty Images

Задержаны шесть человек, планировавших нападение на президента.

Правоохранительные органы Франции задержали шесть человек, планировавших нападение на президента Эмманюэля Макрона, сообщает телеканал BFM TV (перевод - meduza.io).

Задержания проводились утром во вторник в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель. Спецоперация, которую проводили сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции, была организована по итогам расследования угроз в адрес президента.

Задержанные, по данным канала, принадлежат к ультраправым движениям.


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