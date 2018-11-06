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За нашу и вашу свободу!

  • Григорий Амнуэль
  • 6.11.2018, 16:41
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Размышления к 100-летнему юбилею.

Итак, то, что неминуемо должно было происходить в 2018 году — происходит. Страны отмечают юбилеи суверенитетов. 100-летние юбилеи восстановления, а для кого-то и обретения независимости.

Наиболее важным в этом ряду, безусловно, является воссоединение после столетий разъединения и постоянной героической борьбы за независимость и восстановление Польши — юбилей Речи Посполитой. Почему?

Потому что Польша — самая большая европейская страна, завоевавшая себе право быть государством на фоне последовавшего в результате Первой мировой войны и революций разрушения царства Империй. Империй, которым казалось, что устроенный ими дележ Европы между собой для всех удобен и приятен. Регулярно этому "миропорядку" сильных мира сего противостояли те или иные восстания народов, не готовых быть "счастливыми" в рамках имперского владычества.

Поляки среди этих народов, пожалуй, были самыми непокорными, ибо, несмотря на все старания, изгнать из них свободолюбивый дух никому не удавалось, ни плетьми, саблями и картечью, ни посулами, привилегиями и сотрудничеством коллаборационистов. Для поляков символ "Jeszcze Polska nie zginela kiedy my zyjemy..." оставался самым важным, всасываемым с молоком матерей и получаемым с кровью отцов.

Разумеется, в любом народе, в нации есть и герои, и отбросы. Но то ли так сложилось благодаря истории, то ли благодаря Католической вере, ставшей для большинства народа не просто естественным символом, а во многом, если не во всем, самоидентификатором в мире, именно в польском обществе эти символы, правила, миропонимание, являются, на мой взгляд, очень сильными и определяющими.

Короче — сто лет назад в Европе, в мире вновь гордо взвилось Бело-Красное полотнище с Орлом — символ государственности Польши — ее флаг.

Конечно, можно было бы подробно остановиться на всех ста страницах, что-то и кого-то вспомнить, что-то еще раз разобрать, взвесив все за и против, но для этого есть энциклопедии, учебники. Мне хочется позволить себе просто поразмышлять о том, что значат Бело-Красный флаг и неразрывная с ним Независимость.

Поразмышлять и подумать, почему для одних так важна Независимость, а другим подавай только величие — сопряженное со страхом, и тех, кто вынужден на своей шкуре постоянно испытывать тяготы величия, и соседей, которым величие очень часто жмет на мозоли.

Проще всего с флагом. Что символизируют белый и красный цвета, известно, хотя не всеми приемлемо. Когда в 1939 году, исполняя в очередной раз "интернациональный долг" (видимо, последний раз недовыполненный в 1918 году), Красная Армия вторглась 17 сентября на территорию суверенной Польши, красноармейцы, получившие уроки политграмоты, разрывали флаг вдоль, красный — вывешивая на древках, вместо своих флагов, а белое полотнище забиралось кому на портянки, кому на простыни. И с первым, и со вторым у граждан "великого" соседа почти всегда случались перебои в производстве и поставках. Носки и простыни в странах Запада давно из роскоши превратились в норму.

Другой сосед, тоже возомнивший себя на почти двенадцать лет "великим", поступал проще — просто сжигал бело-красное полотнище. Но, несмотря на все усилия двух "великих", договорившихся в союзе пактом Молотова-Риббентропа, поделить Европу, а возможно, с прикидкой на будущее, и весь мир, польский флаг и герб продолжал свое существование. Гордый Орел был на кокардах, при раскопках в Катыни, Медном..., он свидетельствовал о трагедии прерванного полета.

В нацистских лагерях для военнопленных на мундирах заботливо сохранялись бело-красные цвета. Даже на нашивках на лагерной робе присутствовала пусть и крошечная, пусть и униженная заключением, но бело-красная толика национального флага. Бело-красный цвет ушел в подполье вместе с Армией Крайовой. Выпорхнул и гордо взвился ввысь во время Варшавского восстания 1944 года, но не получил поддержки...

Однако, беспрецедентно в истории Второй мировой войны, комбатанты, партизаны, повстанцы, воевавшие с бело-красными повязками и сохраненными с лучших времен Орлами на кокардах, были признаны военнопленными, а не террористами, не достойными ни суда, ни уважения, ни пощады.

Признаны тем самым Третьим Рейхом, который даже своих участников неудавшегося переворота августа 1944 года этой участи не удостоил. Бело-Красное полотнище развевалось над частями поляков и в Британской армии, и в армии США, и во Французской армии. В СССР в составе Красной Армии тоже были сформированы польские дивизии. Первая из них носила гордое непокорное имя "Тадеуша Костюшко" и в бой шла с бело-красными символами на форме.

А еще была Армия генерала Андерса, проделавшая долгий путь из советского плена через Восток, для того чтобы воевать за Свободу и Независимость своей Родины. Возможно, именно все это, как и многое другое героическое, привело на брусчатку Красной площади в день Парада Победы 1945 года чеканивших наравне с Красной Армией и частями Армий стран Победителей — Союзников и польских воинов, гордо несших флаг Польши. Увы, это не помешало пытаться как минимум 45 лет вымарывать героические страницы польского сопротивления.

Запрещать эмблемы Армии Крайовой и Варшавского Восстания, уничтожать героев как физически, так и предавая забвению. Но несмотря ни на что флаг над Польшей развевался польский Бело-Красный. Польша жила и живет, особенно последнее десятилетие XX века и XXI век. Бело-Красное полотнище, украшающее города, дома, машины в Польше, тому свидетельство.

Размышлять про флаг и герб просто. Они материальны. Другое дело Независимость. Что за зверь такой? С чем его едят? Кому он нужен? Для народов, познавших господство других, ответ очевиден: Независимость — это и Свобода, и национальная гордость, и еще многое, многое другое. Независимость это, в том числе, умение уважать и чужую независимость. Это касается как соседей близких и далеких на нашем небольшом земном шаре, так и отдельного человека. Независимость соединима с величием, но противоположна имперскому величию страны или группы людей, возомнивших, что они имеют право диктовать другим правила поведения.

Независимость — это основной закон процветания. Независимость — противопоставление порабощению, захвату земель и собственности. Стремление к независимости это борьба с порабощением и, в том числе, признание своих ошибок, от которых в истории никто не застрахован.

Признание и исправление несправедливости даже ценой отступления от, казалось, навсегда завоеванных границ и покаяние, которого много не бывает, но бывает мало. Граждане Польши, да, в основном поляки, но далеко не только, понятие Независимости осознали, научившись на многовековых исторических уроках. Горьких, кровавых, трагичных, но осознанных, а следовательно, приведших к Независимости. Именно поэтому они приветствуют, способствуют тому, чтобы и другие народы обрели долгожданную, истинную Независимость, а не эрзац-продукт времен Имперского или Советского владычества.

Именно поэтому Беларусь, Грузия, Латвия, Украина, Эстония, и, конечно, Литва, с которой Польшу задолго до Европейского Союза объединял единый общий Речи Посполитой закон и порядок, как и страны Вышеградской группы, все более и более объединяются, помогая друг другу обретать и защищать истинную Независимость.

На этом можно закончить. Поставить точку, или, правильнее, многоточие... История продолжается, и 100 летний юбилей совсем маленькая в историческом контексте дата. Обязательно будут и другие круглые юбилеи. Будут! Они очень нужны и очень важны для всех. Пусть гарантией этого остается вечно актуальный лозунг, под которым поляки еще в XIX веке сражались за свою Независимость — "За Нашу и Вашу Свободу"! "W imie Boga za Nasza i Wasza Wolnosc"!

С Праздником!

Григорий Амнуэль, kasparov.ru


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